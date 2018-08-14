Момент обрушения автомобильного моста в Генуе попал на видео

Новости Италии. Трагедия в итальянской Генуе: в результате обрушения автомобильного моста погибли не менее 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бригада из 40 спасателей задействована в разборе завалов. Привлечены кинологи, пожарные и медики. Несколько машин уже удалось извлечь из-под обломков. Пассажиры и водители мертвы. Вероятнее всего, число жертв будет расти.