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Момент обрушения автомобильного моста в Генуе попал на видео

14 августа 2018 14:20
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Новости Италии. Трагедия в итальянской Генуе: в результате обрушения автомобильного моста погибли не менее 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Момент обрушения автомобильного моста в Генуе попал на видео-1

Бригада из 40 спасателей задействована в разборе завалов. Привлечены кинологи, пожарные и медики. Несколько машин уже удалось извлечь из-под обломков. Пассажиры и водители мертвы. Вероятнее всего, число жертв будет расти.

Момент обрушения автомобильного моста в Генуе попал на видео-4

Участок рухнувшей конструкции составляет несколько сотен метров в длину. Сколько на нём находилось автомобилей в момент ЧП – неизвестно. Кроме того, под обломками оказались торговые центры, промышленные склады, несколько жилых зданий, а также железная дорога. К месту происшествия выехал министр транспорта и инфраструктуры Италии.

Момент обрушения автомобильного моста в Генуе попал на видео-7

# Несчастный случай # Фотофакт

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