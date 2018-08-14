Момент обрушения автомобильного моста в Генуе попал на видео

Новости Италии. Трагедия в итальянской Генуе: в результате обрушения автомобильного моста погибли не менее 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Трагедия в итальянской Генуе: в результате обрушения автомобильного моста погибли не менее 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бригада из 40 спасателей задействована в разборе завалов. Привлечены кинологи, пожарные и медики. Несколько машин уже удалось извлечь из-под обломков. Пассажиры и водители мертвы. Вероятнее всего, число жертв будет расти.
Участок рухнувшей конструкции составляет несколько сотен метров в длину. Сколько на нём находилось автомобилей в момент ЧП – неизвестно. Кроме того, под обломками оказались торговые центры, промышленные склады, несколько жилых зданий, а также железная дорога. К месту происшествия выехал министр транспорта и инфраструктуры Италии.