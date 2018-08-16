«Чай можно не только пить, но и есть». Китайский бизнесмен изобрёл тонизирующие печеньки. Ведущие СТВ попробовали

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – производитель китайского чая Юань Лижень.

Юань Лижень, производитель китайского чая:

Может быть, никто не задумывается, но чай можно не только пить, но и есть. Поэтому в рамках нашего производства мы решили использовать чайный порошок, который мы добавляем в традиционный рецепт классического китайского печенья. И, таким образом, с одной стороны, мы создаём новый продукт – то, что можно употреблять вместе с чаем. А, с другой стороны, поскольку чай также содержится в печенье, то, таким образом, несмотря на то, что мы его не пьём, а едим, мы также можем положительно влиять на наш организм и восстанавливать бодрость духа в таком 5-минутном перекусе.

Это – один из наших самых последних продуктов.

«На 1 человека достаточно 2,5-3 граммов». Как правильно заваривать китайский чай?