Кадры с места событий: трещина в конструкции моста в Житковичском районе продолжает расти

Новости Беларуси. Только за сутки ее размер увеличился на полтора сантиметра. В связи с этим принято решении о полном перекрытии движения по путепроводу через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Только за сутки ее размер увеличился на полтора сантиметра. В связи с этим принято решении о полном перекрытии движения по путепроводу через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В том числе для пешеходов и спецтранспорта. Сегодня специалисты МЧС и инженерные войска начали подготовку к сооружению временной понтонной переправы через реку.
Аварийный мост – ключевое звено инфраструктуры. На нём завязана фактически вся экономика центрального Полесья. Отрезанными от кратчайшего сообщения с главной транспортной артерией – трассой М-10 – оказались сразу несколько крупных предприятий, где работают сотни людей.