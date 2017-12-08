Кадры с места событий: трещина в конструкции моста в Житковичском районе продолжает расти

Новости Беларуси. Только за сутки ее размер увеличился на полтора сантиметра. В связи с этим принято решении о полном перекрытии движения по путепроводу через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе для пешеходов и спецтранспорта. Сегодня специалисты МЧС и инженерные войска начали подготовку к сооружению временной понтонной переправы через реку.