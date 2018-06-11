Что было: Минск упорядочит «наружку»?/ Взятка в 420 дней/ Напоим Вьетнам молоком

Рекламы станет поменьше

Реклама – двигатель торговли. Это известно каждому. Умеешь рекламировать свой товар – продашь, не умеешь – не выживешь. В Беларуси с рекламой дела обстоят, мягко говоря, не очень. У руководства госпредприятий чаще всего стоят люди, которые не привыкли тратить деньги на какой-то там маркетинг. А госсектор у нас пока в приоритете. Частные компании, особенно крупные, лучше понимают механизмы продвижения товаров на рынок. Мелкие и средние зачастую просто не имеют на это средств. Недавно в интервью СТВ глава концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик назвал тройку ведущих брендов Беларуси. Это «Милавица», «Марко», и «Белвест». У них-то с рекламой все в порядке. Таких предприятий немало и в перерабатывающей отрасли, еще кое-где. Но в целом мы еще в стадии понимания и роста. Второй вопрос – возможности. Делать рекламные ролики и крутить на ТВ для многих дорого. Проще уйти в «наружку» – размещаться на лайтбоксах, билбордах. Тоже средство эффективное. Посмотрите на столицы продвинутых стран: всюду реклама, заниматься которой заставляет конкуренция. Она, безусловно, нужна белорусским производителям как воздух, иначе импортный товар окончательно вытеснит отечественный. Однако у нас особое мнение: много рекламы на улицах – плохо, надо упорядочить. Сегодня председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович рассказал о работе по эстетизации городской среды. Концепция столичной наружной рекламы предусматривает число объектов сократить: из 125 конструкций оставить 85. Из оставшихся что-то обновить, где-то заменить. Значит, возможностей для рекламодателя станет еще меньше, а цена – дороже. А ведь немного встретишь людей, кому бы мешала жить уличная реклама. Особенно, если она красивая.

Не деньгами, так отдыхом

В наших будничных обзорах «Что было, то было» вы уже читали о коррупции и взяточниках. Согласитесь, выявление фактов мздоимства уже становится обычным делом, как зубы почистить. И хотя государство последнее время как-то особенно громко заявляет о жесточайшей борьбе с этим злом, оно все живет – не переводится. Может, сегодняшняя история и прошла бы мимо нашего внимания, если бы не отличная от привычных – в виде наличных денег – форма взятки. Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении заместителя директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. 58-летняя чиновница, по версии следствия, 420 дней (!) бесплатно (!) жила в одном из белорусских санаториев. Причем, отдыхала в номере повышенной комфортности. Нет, не всем начальникам такая милость. Просто она помогала некоторым руководителям белорусских санаториев с высоты своего положения решать некоторые их задачи. Обходя интересы других, естественно.

Теперь она не на пляже, а в камере изолятора. Ее имущество арестовано. Дело передано прокурору для направления в суд. Да, нынешний летний оздоровительный сезон нашей героине явно не задался.

Вьетнамский интерес

В столице сегодня открылся белорусско-вьетнамский бизнес-форум. Общие подходы к обсуждению повестки дня задали год назад президенты обеих стран в Минске. И вот теперь время конкретного диалога деловых людей. Партнеры из Азии пригласили нас проложить метро в Ханое. Если построим, будет хороший в финансовом и имиджевом смыслах проект. Они заинтересованы, как водится, в МАЗах и БелАЗах. В прошлом году Беларусь поставила во Вьетнам удобрений на 85 миллионов долларов. Надо еще. Наконец, «накипевшее» для нас молоко. Россия периодически то кривится от белорусской молочки, ограничивая поставки, то нехотя их возобновляет. А тут Вьетнам со своим аппетитом. Рынок, конечно, не такой заманчивый, как российский, но все же. «Вьетнам закупает ежегодно от 50 тыс. тонн до 80-90 тыс. тонн сухого молока, обеспечивает себя молочными продуктами только на 20 процентов», – отметил на форуме директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Валерий Садохо. Если добавить к этому планы по строительству там молочного завода, то это будет вполне перспективное направление для диверсификации молочного экспорта.

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В.Д.