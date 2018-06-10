«Пострадать может кто угодно». Телефонное мошенничество в звонках из-за границы – как не попасться и найти преступников
Новости Беларуси. Бдительность – качество важное в любой жизненной ситуации. Новый вид телефонного мошенничества: белорусы за границей теряют деньги, звоня на родину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Одну историю нашей программе рассказали соотечественники после путешествия по Италии. Звонок на родину оказался по-настоящему золотым. Татьяна Ревизоре разбиралась, как не разориться на желании поговорить с родными и близкими.
Наталья Надольская, экономический обозреватель СТВ:
Днем был звонок на телефон. Пока я дошла до телефона, пока взяла его в руки. Вижу, что звонок из Сингапура. То есть я понимаю, что мне из Сингапура точно никто не должен звонить.
Чудеса, да и только. Правда, магия цифр здесь абсолютно ни причем. В загадочный звонок Наталья Надольская – экономический обозреватель СТВ – верить наотрез отказалась. Позже стало ясно, что совершенно не зря. Очередная смарт-атака накрыла Беларусь: странные звонки из Сингапура, Либерии, США и Японии в те дни получили сотни абонентов.
Наталья Надольская:
Среди общих знакомых много тех, которые сталкивались с такими же звонками. Я не успела ответить, но и перезванивать не стала. Я вообще стараюсь не отвечать, если написано «неизвестный номер», «ID не определен».
Схемы телефонных мошенников настолько изощрены, что позавидовать им может даже великий комбинатор. Вопрос лишь в том, куда нанесут очередной удар. Ответ на неделе пришел из Италии.
Крик души. Очевидно не первый, вероятно – не последний. Развод в духе старой и недоброй схемы «Подождите минутку, сейчас позову…» нашим людям уже знаком. Общий принцип таков: звонящему из-за рубежа в Беларусь отвечает незнакомый человек. Абонент в недоумении, но все-таки поддается на просьбу подождать, тем самым оставаясь на линии.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Звонок в никуда или все же по адресу? Вопрос, кто находится на другом конце провода, так и остается без ответа. На то и расчет, ведь время – деньги. Чем дольше абонент вне зоны понимания, тем больше куш.
Впервые с таким видом телефонного мошенничества белорусы столкнулись лет 10 назад. Сегодня речь о вспышках. «Попасть» могут и те, кто в роуминге и те, кто на ПМЖ. Под постом в группе, объединяющей белорусов, проживающих в Италии, десятки комментариев. Пострадавших – еще больше.
Юрий – из итальянского Казерта. Отец мужчины живет в Бресте, но преграду чинит не расстояние. Суммарный счет за так и не дошедшие до родного человека звонки постепенно перешагнул планку в 500 евро.
Юрий Чаквин, житель Казерта (Италия):
Я думал, не туда попадал, называл по имени. Перезванивал – опять то же самое. Как только ответят, уже порядка 70 евроцентов улетает. Сидишь, ждешь минуты две, и в итоге ни о чем не поговорил, и 3-5 евро улетело. У меня отец не выходил на связь около трех дней.
Звонишь домой, поднимает непонятный мужской голос. У меня вплоть до того доходило, что я начинал звонить в РУВД и говорить, что у меня в квартире посторонние люди – поезжайте посмотреть, отец не выходит на связь.
Справедливости ради, панацеей для многих стали популярные мессенджеры. Правда, с различного рода учреждениями такой способ коммуникации не работает. В Палермо отец Андрей служит пятый год. Осечку давали и звонки в посольство, и в епархию, и даже в монастырь.
Андрей Парфенчик, настоятель церкви святого Александра Команского в Палермо (Италия):
Началась это история с мошенниками, наверное, года три назад, когда первый раз звонил по делам в посольство Италии. Они говорят «алло». Если учреждение какое-то, они всегда говорят, например: «Алло, Минское епархиальное управление слушает», – или: «Посольство Итальянской Республики в Минске слушает».
А они говорят просто «алло». Когда говоришь: «Добрый день», – и переспрашиваешь: «Это посольство Италии?», – они отвечают: «Да, да. Это посольство Италии». Внимательно выслушивают твою проблему и потом говорят: «Ждите. Мы сейчас позовем консула».
Так что же происходит когда вы, скажем, находясь в Италии, пытаетесь позвонить в Беларусь? Если говорить о легальном процессе, то оператор, в сети которого вы находитесь, должен терминировать звонок через «Белтелеком» и Национальный центр обмена трафиком. Далее звонок будет маршрутизирован, и в конечном счете дойдет до адресата.
А теперь о серых схемах. Чтобы удешевить разговор, заграничные операторы нередко перенаправляют голосовой трафик через интернет-канал. То есть используют услуги сторонних фирм, которые предоставляют шлюзы, но не всегда являются порядочными.
Сергей Туромша, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам РУП «Белтелеком»:
Одна из схем серой маршрутизации связана с тем, что организуются колл-центры, которые имитируют ситуацию, что абонент действительно дозвонился адресату, но адресат вышел куда-то, «вот-вот сейчас подойдет». Но на самом деле звонок до Беларуси не доходит.
«Белтелеком» озабочен такой ситуацией, поскольку это наносит моральный вред предприятию. Действительно, ряд абонентов полагает, что «Белтелеком» каким-то образом в этой ситуации замешан. А с другой стороны, и материальный ущерб наносит «Белтелекому», потому что если бы звонок был «приземлен» в белорусские сети, мы выставили бы счет соответствующему зарубежному оператору за свои услуги.
Обращения от обманутых за рубежом абонентов в «Белтелеком» поступают ежегодно. Однако проблема локализована как раз на территории того государства, из которого безуспешно пытаются дозвониться до нашего. Так что первым делом специалисты рекомендуют обратиться к своему местному оператору и уже с него спросить, почему звонок прошел некорректно.
Олег Слепченко, независимый эксперт, бывший сотрудник управления «К» МВД Беларуси:
Может быть все, если оно оправдано деньгами. Чтобы предотвратить какие-то иные мошеннические действия, я думаю, что те самые операторы должны плотнее работать со своими клиентами. Нередко бывает и так, что либо та самая сеть не защищена должным образом, либо граждане не выполняют те требования, которые необходимы.
Но можно и к правоохранителям – опять-таки на территории той страны, где находитесь. Если речь идет о трансграничном преступлении, действует международный протокол.
Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:
Это проблема существует не только у нашей страны либо у наших граждан, но во всем мире. Так называемая IP-телефония, когда перенаправляется трафик и за это взимаются деньги. Защититься от этого невозможно. Пострадать может кто угодно.
Очень сложное латентное преступление. Человек, который этим занимается, может находиться где угодно, в любой точке мира. Это определенная международная следственная процедура, определенный процесс. Занимает определенный период времени. Но разобраться можно.
Вернуть списанные деньги, к сожалению, очень непросто. Абоненту остается лишь уповать на бдительность. При малейшем подозрении на обман специалисты советуют разорвать соединение. Разве что психологический счет за невозможность дозвониться до самых близких здесь выставишь едва ли.