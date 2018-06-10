«Пострадать может кто угодно». Телефонное мошенничество в звонках из-за границы – как не попасться и найти преступников

Новости Беларуси. Бдительность – качество важное в любой жизненной ситуации. Новый вид телефонного мошенничества: белорусы за границей теряют деньги, звоня на родину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одну историю нашей программе рассказали соотечественники после путешествия по Италии. Звонок на родину оказался по-настоящему золотым. Татьяна Ревизоре разбиралась, как не разориться на желании поговорить с родными и близкими.

Наталья Надольская, экономический обозреватель СТВ:

Днем был звонок на телефон. Пока я дошла до телефона, пока взяла его в руки. Вижу, что звонок из Сингапура. То есть я понимаю, что мне из Сингапура точно никто не должен звонить.

Чудеса, да и только. Правда, магия цифр здесь абсолютно ни причем. В загадочный звонок Наталья Надольская – экономический обозреватель СТВ – верить наотрез отказалась. Позже стало ясно, что совершенно не зря. Очередная смарт-атака накрыла Беларусь: странные звонки из Сингапура, Либерии, США и Японии в те дни получили сотни абонентов.

Наталья Надольская:

Среди общих знакомых много тех, которые сталкивались с такими же звонками. Я не успела ответить, но и перезванивать не стала. Я вообще стараюсь не отвечать, если написано «неизвестный номер», «ID не определен». Схемы телефонных мошенников настолько изощрены, что позавидовать им может даже великий комбинатор. Вопрос лишь в том, куда нанесут очередной удар. Ответ на неделе пришел из Италии.

Крик души. Очевидно не первый, вероятно – не последний. Развод в духе старой и недоброй схемы «Подождите минутку, сейчас позову…» нашим людям уже знаком. Общий принцип таков: звонящему из-за рубежа в Беларусь отвечает незнакомый человек. Абонент в недоумении, но все-таки поддается на просьбу подождать, тем самым оставаясь на линии.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Звонок в никуда или все же по адресу? Вопрос, кто находится на другом конце провода, так и остается без ответа. На то и расчет, ведь время – деньги. Чем дольше абонент вне зоны понимания, тем больше куш. Впервые с таким видом телефонного мошенничества белорусы столкнулись лет 10 назад. Сегодня речь о вспышках. «Попасть» могут и те, кто в роуминге и те, кто на ПМЖ. Под постом в группе, объединяющей белорусов, проживающих в Италии, десятки комментариев. Пострадавших – еще больше.

Юрий – из итальянского Казерта. Отец мужчины живет в Бресте, но преграду чинит не расстояние. Суммарный счет за так и не дошедшие до родного человека звонки постепенно перешагнул планку в 500 евро.

Юрий Чаквин, житель Казерта (Италия):

Я думал, не туда попадал, называл по имени. Перезванивал – опять то же самое. Как только ответят, уже порядка 70 евроцентов улетает. Сидишь, ждешь минуты две, и в итоге ни о чем не поговорил, и 3-5 евро улетело. У меня отец не выходил на связь около трех дней. Звонишь домой, поднимает непонятный мужской голос. У меня вплоть до того доходило, что я начинал звонить в РУВД и говорить, что у меня в квартире посторонние люди – поезжайте посмотреть, отец не выходит на связь.

Справедливости ради, панацеей для многих стали популярные мессенджеры. Правда, с различного рода учреждениями такой способ коммуникации не работает. В Палермо отец Андрей служит пятый год. Осечку давали и звонки в посольство, и в епархию, и даже в монастырь.

Андрей Парфенчик, настоятель церкви святого Александра Команского в Палермо (Италия):

Началась это история с мошенниками, наверное, года три назад, когда первый раз звонил по делам в посольство Италии. Они говорят «алло». Если учреждение какое-то, они всегда говорят, например: «Алло, Минское епархиальное управление слушает», – или: «Посольство Итальянской Республики в Минске слушает». А они говорят просто «алло». Когда говоришь: «Добрый день», – и переспрашиваешь: «Это посольство Италии?», – они отвечают: «Да, да. Это посольство Италии». Внимательно выслушивают твою проблему и потом говорят: «Ждите. Мы сейчас позовем консула».

Так что же происходит когда вы, скажем, находясь в Италии, пытаетесь позвонить в Беларусь? Если говорить о легальном процессе, то оператор, в сети которого вы находитесь, должен терминировать звонок через «Белтелеком» и Национальный центр обмена трафиком. Далее звонок будет маршрутизирован, и в конечном счете дойдет до адресата.

А теперь о серых схемах. Чтобы удешевить разговор, заграничные операторы нередко перенаправляют голосовой трафик через интернет-канал. То есть используют услуги сторонних фирм, которые предоставляют шлюзы, но не всегда являются порядочными.

Сергей Туромша, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам РУП «Белтелеком»:

Одна из схем серой маршрутизации связана с тем, что организуются колл-центры, которые имитируют ситуацию, что абонент действительно дозвонился адресату, но адресат вышел куда-то, «вот-вот сейчас подойдет». Но на самом деле звонок до Беларуси не доходит. «Белтелеком» озабочен такой ситуацией, поскольку это наносит моральный вред предприятию. Действительно, ряд абонентов полагает, что «Белтелеком» каким-то образом в этой ситуации замешан. А с другой стороны, и материальный ущерб наносит «Белтелекому», потому что если бы звонок был «приземлен» в белорусские сети, мы выставили бы счет соответствующему зарубежному оператору за свои услуги.

Обращения от обманутых за рубежом абонентов в «Белтелеком» поступают ежегодно. Однако проблема локализована как раз на территории того государства, из которого безуспешно пытаются дозвониться до нашего. Так что первым делом специалисты рекомендуют обратиться к своему местному оператору и уже с него спросить, почему звонок прошел некорректно.

Олег Слепченко, независимый эксперт, бывший сотрудник управления «К» МВД Беларуси:

Может быть все, если оно оправдано деньгами. Чтобы предотвратить какие-то иные мошеннические действия, я думаю, что те самые операторы должны плотнее работать со своими клиентами. Нередко бывает и так, что либо та самая сеть не защищена должным образом, либо граждане не выполняют те требования, которые необходимы. Но можно и к правоохранителям – опять-таки на территории той страны, где находитесь. Если речь идет о трансграничном преступлении, действует международный протокол.

Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:

Это проблема существует не только у нашей страны либо у наших граждан, но во всем мире. Так называемая IP-телефония, когда перенаправляется трафик и за это взимаются деньги. Защититься от этого невозможно. Пострадать может кто угодно. Очень сложное латентное преступление. Человек, который этим занимается, может находиться где угодно, в любой точке мира. Это определенная международная следственная процедура, определенный процесс. Занимает определенный период времени. Но разобраться можно.