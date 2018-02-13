Реклама раздельного сбора мусора в Беларуси: почему символом выбран именно енот?

Новости Беларуси. Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич в программе «Большой город» рассказала, как ведется работа по просвещению белорусов по теме сортировки мусора.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Появляется реклама, которая заставляет прислушиваться людей к этой проблеме, понимать важность проблемы, в целом, в стране. Мы столкнулись с тем, что люди из-за того, что не знают или не понимают, что-то не делают. Вот, исключительно так. Поэтому наша рекламная кампания, которую мы запустили, направлена на моменты просвещения, чтобы было понятно, для чего это нужно. Многие люди считали, что какие-то виды отходов у нас просто не перерабатываются. Зачем что-то собирать раздельно, если это не идет на переработку. Мы сделали серию небольших роликов, которые назывались «Переработка в Беларуси есть!», где снимали только наши предприятия республики и показывали полный цикл движения отходов. От контейнера для раздельного сбора до получения продукции. Енот – это второй по популярности герой, который заслуживает такого внимания. У многих он ассоциируется с таким, помойным зверьком, который выбирает из контейнеров какие-то отходы, которые использует потом в пищу.