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Реклама раздельного сбора мусора в Беларуси: почему символом выбран именно енот?

13 февраля 2018 21:36
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Новости Беларуси. Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич в программе «Большой город» рассказала, как ведется работа по просвещению белорусов по теме сортировки мусора.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Появляется реклама, которая заставляет прислушиваться людей к этой проблеме, понимать важность проблемы, в целом, в стране. Мы столкнулись с тем, что люди из-за того, что не знают или не понимают, что-то не делают. Вот, исключительно так. Поэтому наша рекламная кампания, которую мы запустили, направлена на моменты просвещения, чтобы было понятно, для чего это нужно. Многие люди считали, что какие-то виды отходов у нас просто не перерабатываются. Зачем что-то собирать раздельно, если это не идет на переработку. Мы сделали серию небольших роликов, которые назывались «Переработка в Беларуси есть!», где снимали только наши предприятия республики и показывали полный цикл движения отходов. От контейнера для раздельного сбора до получения продукции. Енот – это второй по популярности герой, который заслуживает такого внимания. У многих он ассоциируется с таким, помойным зверьком, который выбирает из контейнеров какие-то отходы, которые использует потом в пищу.

Раздельный сбор мусора – какой смысл в переработке отходов: «Большой город»

# общество # Вторсырье # Наталья Гринцевич

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