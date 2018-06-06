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«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+

06 июня 2018 17:50
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Не так давно заглянув на модный показ, наша съёмочная группа была немало удивлена. На подиум выходили успешные, известные белоруски. И среди моделей мы внезапно увидели женщин, настолько удивительных, что непременно захотели познакомиться с ними поближе. 

«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+-1

«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+-3

Ольга Шатыко, 69 лет:
Я считаю, что свой возраст надо любить.

Его надо принимать.

Не нужно стремиться во что бы то ни стало выглядеть моложе своего возраста.  И нужно сделать всё для того, чтобы создать лучшую версию себя в своём возрасте.

«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+-6

Лучшую версию себя показали сразу несколько минчан.

Это женщины и мужчины, глядя на которых, неловко спрашивать о возрасте.

«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+-9

Дина Петренко, 70 лет:
Любая женщина должна, во-первых, за собой следить. В первую очередь. Когда женщина за собой следит, позитивно ко всему относится, поэтому она и выглядеть хорошо будет.

«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+-12

Татьяна Бируля,  55 лет:
Каждый человек в течение своей жизни совершенствуется, чему-то учится. Но, при всём этом багаже своего опыта, какой-то внутренний стержень, какое-то восприятие мира остаётся, всё равно, молодого человека. Нужно выглядеть так, как ты чувствуешь себя внутри, так, как ты, может быть, хочешь выглядеть.

И особенно это важно для женщин.

Их секрет ужасно хочется узнать. Но секрет очень прост. Мы часто слышим эти истины, но не верим, что они работают.

Ольга Шатыко:
Прежде всего, это – позитивное отношение к жизни. Это, конечно, самое главное.

«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+-15

Дина Петренко:
Отношение  к жизни – спокойно. Без никаких там стрессов. Стараюсь, чтобы поменьше этого было. Правильный образ жизни: питание, спорт. Сейчас я занимаюсь плаванием. Я, вообще, всегда лёгкой атлетикой занималась – любила всё это дело.

Ольга Шатыко:
Меня интересует и культура, и история, и психология. И технологии сохранения здоровья.

Последнее мое увлечение – это аргентинское танго.

Татьяна Бируля:
Когда ты любишь свою работу, и посвящаешь ей очень много времени, это уже – активная жизнь. Какое-то увлечение, какое-то хобби. Для меня очень важны поездки. Я очень люблю путешествовать. Если у меня есть для этого возможности хоть какие-то, даже, пускай, небольшие материальные, я стараюсь всегда куда-нибудь съездить, что-нибудь интересное для себя увидеть. Какой-то примитивный, хотя бы, небольшой спорт. Хотя бы, чуть-чуть иногда.

Когда на подиум вышла дама за 90, которую язык не повернётся назвать бабушкой – стало окончательно понятно, возраст – это просто цифры.

«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+-18

55? 70? 90? Возраст – это цифра. 

Нельзя жить долго, не меняясь, но можно жить так, чтобы каждый день тебе было, как минимум, интересно встречать. 

«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+-21

Татьяна Бируля:
У нас люди очень зациклены на каких-то внешних моментах. То есть, если человеку, например, 40 – он уже не может какое-то лишнее образование получить или как-то, может быть, экстравагантно одеться. Мне – 55. И мне очень хочется одеваться так, как одевается молодёжь: в рваные джинсы, какие-нибудь кроссовки.

Душа не стареет.

Она не умирает. И поэтому, наверное, возраста, в принципе, по большому счёту, не существует. Существует наша оболочка, которая потихонечку, к сожалению, где-то болеет, где-то состаривается. Но внутри мы же ведь остаёмся такие же, как мы были в юности.

«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+-24

Ольга Шатыко:
Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу. Забыть о возрасте, потому что возраст – это просто цифры.

Дина Петренко:
На самом деле, я – позитивная бабушка. Все дети – взрослые, устроены. Внуки большие, взрослые. Поэтому я полюбила только себя сейчас.

Настал тот возраст, когда надо любить себя!

И я полюбила себя!

# Пенсионеры # общество # Ольга Шатыко # Дина Петренко # Татьяна Бируля

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