«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+

Не так давно заглянув на модный показ, наша съёмочная группа была немало удивлена. На подиум выходили успешные, известные белоруски. И среди моделей мы внезапно увидели женщин, настолько удивительных, что непременно захотели познакомиться с ними поближе.

Ольга Шатыко, 69 лет:

Я считаю, что свой возраст надо любить. Его надо принимать. Не нужно стремиться во что бы то ни стало выглядеть моложе своего возраста. И нужно сделать всё для того, чтобы создать лучшую версию себя в своём возрасте.

Лучшую версию себя показали сразу несколько минчан. Это женщины и мужчины, глядя на которых, неловко спрашивать о возрасте.

Дина Петренко, 70 лет:

Любая женщина должна, во-первых, за собой следить. В первую очередь. Когда женщина за собой следит, позитивно ко всему относится, поэтому она и выглядеть хорошо будет.

Татьяна Бируля, 55 лет:

Каждый человек в течение своей жизни совершенствуется, чему-то учится. Но, при всём этом багаже своего опыта, какой-то внутренний стержень, какое-то восприятие мира остаётся, всё равно, молодого человека. Нужно выглядеть так, как ты чувствуешь себя внутри, так, как ты, может быть, хочешь выглядеть. И особенно это важно для женщин. Их секрет ужасно хочется узнать. Но секрет очень прост. Мы часто слышим эти истины, но не верим, что они работают. Ольга Шатыко:

Прежде всего, это – позитивное отношение к жизни. Это, конечно, самое главное.

Дина Петренко:

Отношение к жизни – спокойно. Без никаких там стрессов. Стараюсь, чтобы поменьше этого было. Правильный образ жизни: питание, спорт. Сейчас я занимаюсь плаванием. Я, вообще, всегда лёгкой атлетикой занималась – любила всё это дело. Ольга Шатыко:

Меня интересует и культура, и история, и психология. И технологии сохранения здоровья. Последнее мое увлечение – это аргентинское танго. Татьяна Бируля:

Когда ты любишь свою работу, и посвящаешь ей очень много времени, это уже – активная жизнь. Какое-то увлечение, какое-то хобби. Для меня очень важны поездки. Я очень люблю путешествовать. Если у меня есть для этого возможности хоть какие-то, даже, пускай, небольшие материальные, я стараюсь всегда куда-нибудь съездить, что-нибудь интересное для себя увидеть. Какой-то примитивный, хотя бы, небольшой спорт. Хотя бы, чуть-чуть иногда. Когда на подиум вышла дама за 90, которую язык не повернётся назвать бабушкой – стало окончательно понятно, возраст – это просто цифры.

55? 70? 90? Возраст – это цифра. Нельзя жить долго, не меняясь, но можно жить так, чтобы каждый день тебе было, как минимум, интересно встречать.

Татьяна Бируля:

У нас люди очень зациклены на каких-то внешних моментах. То есть, если человеку, например, 40 – он уже не может какое-то лишнее образование получить или как-то, может быть, экстравагантно одеться. Мне – 55. И мне очень хочется одеваться так, как одевается молодёжь: в рваные джинсы, какие-нибудь кроссовки. Душа не стареет. Она не умирает. И поэтому, наверное, возраста, в принципе, по большому счёту, не существует. Существует наша оболочка, которая потихонечку, к сожалению, где-то болеет, где-то состаривается. Но внутри мы же ведь остаёмся такие же, как мы были в юности.