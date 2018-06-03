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Вёл как преступник, самый настоящий бандит – Президент о вымогательствах Ровнейко

03 июня 2018 19:18
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Новости Беларуси. Громкое задержание недели. КГБ задержал с поличным помощника Президента – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко – при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов от бизнесменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Вёл как преступник, самый настоящий бандит – Президент о вымогательствах Ровнейко-1

Как выяснилось, в поле зрения оперативников он попал больше года назад. Причина – информация о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Дело находилось под личным контролем главы государства.

И Президент прокомментировал его, общаясь с журналистами.

«200 тысяч долларов – даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец в высшей степени». Александр Лукашенко о задержании Сергея Ровнейко

# Коррупция # общество # Фотофакт

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