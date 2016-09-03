Какие изменения ждут Минск в ближайшие годы: генплан развития города представлен Александру Лукашенко

В столице Беларуси какие изменения будут происходить в ближайшие годы? Генплан развития Минска вчера был представлен Президенту Лукашенко. Рассказывает Яна Шипко.

Это один из футуристичных планов вернуть Минск к истокам Немиги, от которой берет начало город. Реку предлагают вывести на поверхность. А транспортные потоки на современной улице Немиге сменить на пешеходные.

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

В нескольких городах планомерно было заменено магистральное движение транспорта на движение пешеходов, это приносит очень большую банальную выгоду. В Сеуле потрачено на изменение одной из транспортных магистралей примерно 1,5 млрд долларов, они заработали 3 миллиарда на туризме.

Впрочем, это только один из сценариев развития событий. Общая преамбула, отраженная в генплане, – оградить исторический центр от транспорта, – рассказывает главный архитектор столицы. Трамваев и троллейбусов наоборот прибавится. Они с пешеходами дружат. А вот автомобили «перехватят» специальные парковки. Да и магия трех минских колец «разрулит» транспортные потоки. Кстати, четвертая линия метро также закольцует остальные ветки.

Вторую МКАД строят на вырост. Диаметр сравним с шестым кольцом Пекина. Протяженность – 220 километров. Такая дальновидность оправдана.

Павел Лучинович, главный архитектор Минска:

Она должна оттянуть от самого города, от существующей МКАД транспортные потоки. Возникнут какие-то объекты обслуживания, связанные с логистикой, транспортные объекты, придорожные объекты.

Первое, на что обращают внимание Президента на презентации Минска будущего: столица останется в нынешних границах. А за количеством жителей мегаполисов Минск гнаться не будет. Население останется двухмиллионным. Исключение: в черту города войдут 2 тысячи гектаров лесопарковой зоны на юго-восточном побережье Минского моря. Эта земля – лакомый кусок для инвесторов. Но важнее фактор экологический. Именно здесь формируются ветра, которые для Минска как вентиляционный коридор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это закон. По крайней мере пока я Президент. На земли сельскохозяйственного назначения – там, где должен расти хлеб, – вы не рассчитывайте. И вообще, наверное, это правильно не только с точки зрения сохранения земель. Хватает у нас, в конце-концов, земель. Это еще и с точки зрения того, что Минск должен быть просторным сам по себе и дышать. Если мы Минск по кольцу еще напичкаем высотными домами и прочим, Минск задохнется.

Место, где история в перспективе должна не спорить, а дополнять современность. Будущая станция метро. Вплотную подступил строительный муравейник к скромно ссутулившимся домикам. Частный сектор в такой ситуации, конечно бы, снесли. Но здесь случай уникальный. Дореволюционные дома с резными ставнями под вековыми дубами 1890 года постройки. Эта табличка строго диктует запятую: снести нельзя, оставить.

Екатерина Герасимовна живет здесь уже в четвертом поколении. Строился еще ее прапрапрадед. Все та же печка. Что-то подложить кирпичом или достроить запрещено. Нужно поддерживать дом в исконном виде. А это недешево. Вот и готова жизнь в музее поменять на квартиру, пусть даже б/у. Хоть на старости лет пожить с удобствами. Планируется же здесь музей под открытым небом наподобие шведских скансенов. Осталось найти инвестора.

Екатерина Запрегаева, житель переулка Северный Минска:

Пусть бы они сделали отселение людей, реставрацию произвели и пусть бы оставался исторический уголок.

Николай Довгун, житель переулка Северный Минска:

Нам есть, что показать. Единственное, к сожалению, безусловно, это требует больших финансовых ресурсов для того, чтобы привести эти древние строения в тот вид, как они выглядели в начале своего строительства.

Строить в Минске будут. Но вдвое меньше, чем предполагала предыдущая версия генплана. Точечно. Там, где остались свободные территории. Плюс на месте военных частей и производств, что перенесут за город.

Вот скажем, район «Ноттингем» на востоке столицы рассчитан на 1 миллион 200 квадратных метров жилья. Аналогия с Британией не единственная. Подобно лондонскому сити на месте бывшего Московского вокзала вырастет самое высокое здание Беларуси – 186-метровый небоскреб, многофункциональный центр. И такую конструкцию города эксперты называют правильной, когда деловая жизнь концентрируется в центре, где высокая цена земли заставляет бизнес стремиться вверх, а дальше очертания города идут на спад.

Президент ставит акценты: решать проблемы по мере поступления. В первую очередь строить то, что необходимо. Экономично и в духе времени. Но сохраняя лицо города.

Александр Лукашенко:

Минск – это лицо нашей страны. Давайте после себя оставим красивый и достойный город. Если ты за это взялся и чувствуешь, что можешь, делай. Если у тебя нет людей, ищи. Если тебе нужно привлечь кого-то (японцев, допустим, (Астану японцы проектировали, я не говорю хорошо или плохо), есть в Германии, в Америке специалисты хорошие, в Китае, может, в России, хотя уже вряд ли), надо – привлекай.

Это касается и городов-спутников. Их у Минска будет шесть. Они и возьмут на себя роль площадок под будущие производства.

Александр Лукашенко:

На перспективу надо видеть, что мы будем в спутники Минска расселять. Должен быть определенный план, с какого времени мы это начнем делать. Мы планируем что-то тут великое, показываем друг другу, а посмотрите, что в центре города творится с этой поверхностью водной. У нас же откосы эти уже превратились как в плохом колхозе. В колхозах таких нет. Поэтому я поручил привести их пока в порядок. Но не главное, чтобы все в мрамор или в гранит обрамить. Но привести в порядок то, что есть.

На собственное творение – пейзажи на берегах Комсомольского озера – ландшафтный архитектор Анна Аксенова с водной глади любуется впервые. В 2000-х пришлось исходить здесь все острова, чтобы по максимуму сохранить природную красоту и, не навредив пернатым обитателям, создать зону отдыха, которой теперь восхищаются итальянские и французские коллеги.

Анна Аксенова, ландшафтный архитектор:

Сейчас наблюдаю и наслаждаюсь тем, что мы создали.

Таких зон должно быть как можно больше. Это так называемый природный каркас столицы и зеленый имидж. Реконструкция набережной Свислочи вот-вот начнется.

Анна Аксенова, ландшафтный архитектор:

Предлагаем какие-то участки с глухим ограждением насытить более прозрачной набережной линией. Мы бы хотели вставить звенья из ковки, ограду кованную сделать, которая бы отражала наш орнамент.

Уголок практически нетронутой природы в самом центре столицы. Трудно представить, что мы буквально в 200 метрах от одной из главных столичных магистралей. По правому борту шумит проспект Победителей. Так вот, вписать такие зеленые зоны в современный город с его ритмом – этот тренд, который никогда не потеряет актуальности, сколько бы воды не утекло.