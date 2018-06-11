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Осторожно, женщина за рулём! В Заславле выбрали победительницу конкурса «Автоледи»

11 июня 2018 15:20
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Новости Беларуси. Женщина за рулем – это не только красиво, но и безопасно. В Заславле выбрали полуфиналистку конкурса «Автоледи - 2018», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Осторожно, женщина за рулём! В Заславле выбрали победительницу конкурса «Автоледи»-1

Принять участие в соревновании могли женщины-водители в возрасте до 31 года. Каждая из них уже стала лучшей в своем районе.

Подробнее – в видеоматериале

# Конкурс # общество

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