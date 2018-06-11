ЕБРР выделит 50 миллионов долларов на реконструкцию МКАД-2

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития профинансирует реконструкцию МКАД-2 почти на 50 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магистраль позволит разгрузить дороги столицы. Сейчас на отдельных участках проезжает до 4 с половиной тысяч автомобилей, но это примерно в восемь тысяч раз меньше проектной мощности. Готов и пилотный проект по реконструкции гомельской трассы. Есть у Европейского банка и интересы в финансировании предприятий. Общий объём ресурсов кредитной структуры, направленных на проекты в Беларуси, в настоящее время приближается к 2 миллиардам.