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ЕБРР выделит 50 миллионов долларов на реконструкцию МКАД-2

11 июня 2018 17:37
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития профинансирует реконструкцию МКАД-2 почти на 50 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Магистраль позволит разгрузить дороги столицы. Сейчас на отдельных участках проезжает до 4 с половиной тысяч автомобилей, но это примерно в восемь тысяч раз меньше проектной мощности. Готов и пилотный проект по реконструкции гомельской трассы. Есть у Европейского банка и интересы в финансировании предприятий. Общий объём ресурсов кредитной структуры, направленных на проекты в Беларуси, в настоящее время приближается к 2 миллиардам.

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# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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