В Беларусь поставят вьетнамский крахмал на сумму 6 млн долларов

Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Вьетнама сегодня, 11 июня, обсуждают совместные перспективы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес-форум собрал около 80 компаний. Товарооборот между странами пока составляет 160 миллионов долларов.

Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси:

У нас есть прекрасные потенциальные возможности для сборки белорусской сельскохозяйственной техники на территории Вьетнама, потому что Вьетнам является членом АСЕАН – это 600-миллионный рынок. Эта техника может продаваться не только во Вьетнаме, но и на большом рынке АСЕАН.

Мы являемся очень большими поставщиками молочной продукции, сухого молока и других молочных товаров. Поэтому, создав производство, например, молока на нашем сырье во Вьетнаме, можно достичь серьезного результата.

Сегодня же стороны подписали соглашение о поставках в Беларусь вьетнамского крахмала. Сумма сделки – 6 миллионов долларов.