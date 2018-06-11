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В Беларусь поставят вьетнамский крахмал на сумму 6 млн долларов

11 июня 2018 12:11
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Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Вьетнама сегодня, 11 июня, обсуждают совместные перспективы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Вьетнама в Беларуси: «Мы приглашаем Беларусь более широко представлять у нас свою продукцию»

В Беларусь поставят вьетнамский крахмал на сумму 6 млн долларов-1

В Беларусь поставят вьетнамский крахмал на сумму 6 млн долларов-3

Бизнес-форум собрал около 80 компаний. Товарооборот между странами пока составляет 160 миллионов долларов.

В Беларусь поставят вьетнамский крахмал на сумму 6 млн долларов-6

Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси:
У нас есть прекрасные потенциальные возможности для сборки белорусской сельскохозяйственной техники на территории Вьетнама, потому что Вьетнам является членом АСЕАН – это 600-миллионный рынок. Эта техника может продаваться не только во Вьетнаме, но и на большом рынке АСЕАН.

Мы являемся очень большими поставщиками молочной продукции, сухого молока и других молочных товаров. Поэтому, создав производство, например, молока на нашем сырье во Вьетнаме, можно достичь серьезного результата.

Сегодня же стороны подписали соглашение о поставках в Беларусь вьетнамского крахмала. Сумма сделки – 6 миллионов долларов.

В Беларусь поставят вьетнамский крахмал на сумму 6 млн долларов-9

# Беларусь-Вьетнам # Экономика # Валерий Садохо # Фотофакт

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