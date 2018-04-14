14 апреля. Что было, то было

Они по ночам бомбят города…

Случилось то, чего не хотел, но предвидел весь добропорядочный мир: антиасадовская коалиция атаковала Сирию. Почему предвидел? Он помнит Югославию, Ирак, Ливию... Там бомбежки начинались по похожим вашингтонским сценариям, только с разными целями и обоснованиями мотивов. Впрочем, генеральная цель Белого дома всегда одна – власть над миром. И здесь любые средства хороши. Не нравится Саддам Хусейн? А давайте-ка мы его повесим. Мешает Каддафи? Порвем на куски руками этих дикарей. Не мог не предвидеть, потому как стало очевидным: теперь Вашингтону поперек горла режим Башара Асада. Достали из стола известный повод: Oh, my God! Диктатор травит газом детей. Доказано – не доказано, – пустяки, надо жать на курок. И плевать на все человечество!

И выстрел грянул. Минувшей ночью США, Великобритания и Франция атаковали Сирию. Несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow были выпущены по объектам, где, по мнению коалиции, химики Асада могут делать оружие. Правда, по утверждению сирийцев, большинство ракет перехватили силы ПВО, не дав долететь до целей.

Бомбежка прекратилась. Назвав это первой атакой, нападавшие цинично заявили, что пока (!) бомбить не будут. Но мы-то знаем, что угрозы миру от подобных словесных микстур не становится меньше. Мир стоит на грани.

Беларусь, как и многие другие страны, в первые же часы войны осудила удары, заявив, что «ситуация фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона». Надо как-то остановить этот беспредел, пока томагавки не разлетелись во все концы света.

…А мы посадим елочки

Рабочая суббота. Новый министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, как и большая компания журналистов, бизнесменов, чиновников, студентов и школьников, сегодня тоже был в лесу. Но не с ружьем, а с мечом Колесова (специальный инструмент для посадки), ведром воды и саженцами. Все-таки начало Недели леса. Тысячи белорусов – кого послали, а кто сам захотел – отправились в эту субботу на природу (день-то вон какой был!) высаживать елки, сосенки. Всего за неделю Минлесхоз наметил посадить 18 миллионов саженцев, заняв молодняком под 4 тысячи га. Кстати, лесами покрыто почти 40 процентов территории Беларуси. А после сегодняшнего десанта зелени станет чуть больше.