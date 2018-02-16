Президент Беларуси: «Сегодня в тюрьме сидельцев за коррупцию больше, чем за убийство и другие тяжкие преступления»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С первых своих президентских выборов я четко народу сказал: коррупции в Беларуси быть не может. Вы знаете, что такое коррупция – это волокита, это взяточничество, это поборы, это воровство и так далее. Ты можешь что угодно, сахарные заводы модернизировать, все, но это будет уничтожено в результате коррупции. Ну разве это нормально, когда ты приходишь в магазин, чтобы что-то там купить, и ты там рубль лишний даешь? К примеру, сейчас уже не дают – дефицита нет, были бы деньги. Приходишь в поликлинику, еще куда-то…

Ладно, я уже не обсуждаю вопрос, если ты угостил врача. Как в деревне обычно бывает, десяток яиц принес. Своих, подарил ему просто из-за уважения. Мы на это уже не смотрим. Но когда ты воруешь у государства, когда ты не платишь налоги, когда ты не даешь развиваться людям, требуя у них взятки!

Представьте: вашему директору надо решить какой-то вопрос. Он приезжает к министру, а он говорит: «Так, ты там поезжай, 1 000 долларов, 5 000, 10 000 привези, потом мы будем с тобой разговаривать». Какое настроение у этого директора? Никакое.

Поэтому я вам всегда об этом говорил: от меня пощады не ждите. Никто. Потому что коррупция гробит все. Сегодня в тюрьме сидельцев за коррупцию больше, чем за убийство и другие тяжкие преступления. Эта борьба была всегда. Это одно из программных общений, вам данных, и вы это поддержали.

Но в прошлом году я предупредил всех министров: «Мужики, если на ваших предприятиях буйно цветет коррупция (не единичные факты), вы кладете портфель и уходите.

Больше о развитии деревень и агрогородков, о малой родине, борьбе с коррупцией и отставке министров здесь.