Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама в Минске: церемония во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама проходит в Минске. Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг проведут переговоры в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известно, что основными во время встречи станут вопросы экономического блока: в планах государств довести взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов. Большие перспективы и в региональном сотрудничестве.
Ожидается, что по итогам встречи Президентов будет подписан внушительный пакет документов. Также главы государств примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.
Ханой входит в ряд приоритетных партнеров Минска в Азиатском регионе. Вьетнам для нашей страны – ворота в АСЕАН. Это объединение государств с населением свыше 600 миллионов человек. Беларусь же является отличной площадкой для выхода зарубежных компаний на рынок Евразийского экономического союза.
Отметим, что Вьетнам заключил соглашение о зоне свободной торговли с государствами-членами ЕАЭС.