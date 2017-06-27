Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама в Минске: церемония во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама проходит в Минске. Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг проведут переговоры в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что основными во время встречи станут вопросы экономического блока: в планах государств довести взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов. Большие перспективы и в региональном сотрудничестве.