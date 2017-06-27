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Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама в Минске: церемония во Дворце Независимости

27 июня 2017 07:58
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Новости Беларуси. Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама проходит в Минске. Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг проведут переговоры в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что основными во время встречи станут вопросы экономического блока: в планах государств довести взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов. Большие перспективы и в региональном сотрудничестве.

Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама в Минске: церемония во Дворце Независимости -1

Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама в Минске: церемония во Дворце Независимости -3

Ожидается, что по итогам встречи Президентов будет подписан внушительный пакет документов. Также главы государств примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

Ханой входит в ряд приоритетных партнеров Минска в Азиатском регионе. Вьетнам для нашей страны – ворота в АСЕАН. Это объединение государств с населением свыше 600 миллионов человек. Беларусь же является отличной площадкой для выхода зарубежных компаний на рынок Евразийского экономического союза.

Отметим, что Вьетнам заключил соглашение о зоне свободной торговли с государствами-членами ЕАЭС.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Вьетнам

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