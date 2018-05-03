Как делают женские туфли «Марко»? Показываем пошаговый процесс

Изящные туфельки – любовь с первого взгляда! Но чувства, как известно, проверяются на прочность годами. Обувь «Марко» всегда отвечает взаимностью и гарантирует долгосрочные отношения. Сегодня топовая обувная компания позволит заглянуть в самое сердце, чтобы мы смогли увидеть, как рождается пара.

Магия творения начинается в дизайн-студии. Художники-дизайнеры рисуют в своем воображении эскиз будущей модели, подбирают материал и фурнитуру.

Затем строят чертеж уже на бумаге, который вскоре попадает в компьютер. Все расчеты при моделировании строго соблюдаются, не допускаются расхождения даже в миллиметр. Первые детали получают из бумаги, их вырезают на плоттере. Обувь на этом этапе представляет собой несколько десятков элементов, которые в будущем будут собраны как конструктор.

Ирина Зятева, мастер закройного участка обувного холдинга «Марко»:

Сейчас мы находимся в цеху, где производится раскрой моделей верха и подкладки обуви. Закройщик приносит резаки для раскроя этой модели и резаками кроит эту модель.

После раскроя на детали наносят номер модели и партии, размер, а также логотип «Марко». Из закройного цеха детали отправляются на участок сборки заготовок, где от количества манипуляций голова идет кругом. К слову, для выпуска только одной пары обуви «Марко» необходимо выполнить, представьте себе, 103 производственные операции.

В швейном цеху собранную из деталей заготовку доводят до совершенства.

На каждой детали уже нанесены линии наметки и укреплены самые уязвимые места специальной лентой с клеевым покрытием – это и есть верх будущих туфель, который должен пройти обязательный контроль качества.

Елена Мурашкевич, контролер изделий, полуфабрикатов и материалов пошивочного участка обувного холдинга «Марко»:

Мы проверяем качество швов. Целостность подкладки, карманы в паре должны соответствовать, должны быть абсолютно одинаковы строчки на карманах. Мы берем маршрутный лист, в табличке "швейная лента" мы делаем подпись, значит, пачка полностью соответствует.

Сложнее всего, пожалуй, затянуть на колодку прошедшую контроль качества заготовку верха. Для этого ее нужно сначала увлажнить и разогреть.

Первым делом затягивается носочная часть. В данном процессе используется одна из самых «мощных» машин производства, которая захватывает колодку и приклеивает носок к стельке. Клей застывает мгновенно! Второй этап – затяжка пяточной части. Теперь верх необходимо совместить с подошвой.

На предприятии «Марко» используется несколько методов крепления подошвы: прочное склеивание, прошивка на клею и монолитный. В зависимости от выбранного способа, сшитые заготовки попадают в соответствующий цех.

Каблук – главный элемент будущих лодочек – его очередь!