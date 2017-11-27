Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами»

Новости Беларуси. Список нематериального историко-культурного наследия Беларуси пополнился новыми ценностями. Точнее, старыми обычаями и рецептурами, которые не забыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области их уже 10. Из последних – свадебный обряд в Дубровенском районе и клецки «с душами» – в Лепельском. И, если по древним обычаям свадьбы проводятся редко, то клецки на западе северного региона готовят очень часто.