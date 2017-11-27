Прямой эфир

Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами»

27 ноября 2017 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Список нематериального историко-культурного наследия Беларуси пополнился новыми ценностями. Точнее, старыми обычаями и рецептурами, которые не забыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области их уже 10. Из последних – свадебный обряд в Дубровенском районе и клецки «с душами» – в Лепельском. И, если по древним обычаям свадьбы проводятся редко, то клецки на западе северного региона готовят очень часто.

А вот как и почему именно с «дУшами»?

Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами» -1

Алена Пацела, рэжысёр народнага клуба нацыянальнай кухні, гульні і фальклору «Стайскія прысмакі»:
Калі дабавіш солі туды трошку болей, ну і мо два разы паелі, а тады ваду толькі пюць.

Так, смачна і сытна, гатавалі клёцкі нашы продкі. Сем’і былі вялікія, а накарміць неабходна кожнага. Зранку маці чысціла вядро бульбы, драла яе і гатавала смачную страву ў печы.

Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами» -4

Алена Пацела:
Вы ведаеце, для клёцак леппшая тая бульба, у якой больш крухмалу. Але нічога страшнага. Якая бульба вырасла, з той і гатуем.

Рэцэпт захавалі на Лепельскай зямлі Зінаіда Кулеш і Галіна Фокін. А іх справу працягваюць маладзейшыя ўдзельніцы народнага клуба «Стайскія прысмакі». Сёлета іх клёцкі з «душамі» трапілі ў спіс нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі.

Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами» -7

Зінаіда Кулеш, удзельніца народнага клуба нацыянальнай кухні, гульні і фальклору «Стайскія прысмакі»:
Гэта закон такі вядзецца спрадвеку і дауней. І старыя бабкі ўсе расказвалі, што клёцкі гэтыя ужо вяліся вякамі. І да нас дайшло. І Дзяды якія дзелаем – клёцкі варым. Дзе так што – клёцкі. Самае лепшае блюда ў Беларусі.

Сёння гэта брэнд вёскі Стаі Лепельскага раёну, а мабыць, і ўсёй Беларусі.

Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами» -10

Алена Пацела:
«Душа» гэта і ёсць гэта во мяса з прыправай. І калі мы кідаем у гэта дранне з бульбы мяса, і потым яго закручваем, во гэта і ёсць «душа».

«Душа» можа быць не толькі мясной. Начынялі клёцкі капустай, салам, грыбамі і каўбасамі. Але абавязкова начынку шчодра прысыпалі сакральным кампанентам – кмінам. І, нават, жартавалі:

Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами» -13

Галіна Фокін, удзельніца народнага клуба нацыянальнай кухні, гульні і фальклору «Стайскія прысмакі»:
Цыбуліну аблупяць і замест «душы» туды паложуць. І клёцка такая ж самая, як і з мясам. Ну і дома ж елі сямёй. Хто гэту клёцку зесць, таму будзе горкая доля.

Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами» -16

Сырыя клёцкі кідалі ў падсолены кіпень і ставілі ў печ. Праз 40 хвілін уся сям’я з лыжкамі чакала маці за сталом.

Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами» -19

Анастасія Бут, СТБ:
Няма лепшай рэчы за лепельскія клёцкі з печы. Страву ўжо паспрабавалі госці з Літвы, Латвіі, Расіі, Украіны, Германіі. А сёння частуемся і мы. Калі ласка, клёцкі с «душамі», каб былі дужымі.

Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами» -22

# общество # Рецепты # Фотофакт # Историко-культурные ценности Беларуси # Алена Пацела # Зінаіда Кулеш # Вольга Шкіранда # Галіна Фокін

Другие новости рубрики

Все новости
Сайков о пьяных за рулём: «Это – своего рода форма аутоагрессии. Расширенный суицид. Он может убить, как себя, так и окружающих»
27 ноября 2017 18:32

Сайков о пьяных за рулём: «Это – своего рода форма аутоагрессии. Расширенный суицид. Он может убить, как себя, так и окружающих»

Сайков о том, зачем водителям справки от нарколога
27 ноября 2017 18:28

Сайков о том, зачем водителям справки от нарколога

Юрий Важник: «Снижение аварийности происходит у молодых. Больше тяжёлых ДТП производят пожилые водители»
27 ноября 2017 17:53

Юрий Важник: «Снижение аварийности происходит у молодых. Больше тяжёлых ДТП производят пожилые водители»