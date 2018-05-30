Что было. У правительства есть план/ Детство прошло/ Ни дня без посадки

Куда мы идем?

Так можно по-простому интерпретировать тему доклада правительства, с которым сегодня перед депутатами выступил первый вице-премьер Василий Матюшевский. Официально тема звучала так: «О работе экономики страны и формировании приоритетов в ее развитии». Адресован доклад совместному заседанию депутатов и сенаторов. Не надо быть ясновидцем, чтобы понимать, на каком свете мы находимся: мировой кризис больно ударил по экономике, но мы выстояли; промышленность вышла из рецессии; в I квартале привлекли $1,3 млрд. прямых инвестиций; профицит бюджета составил 2,5 млрд. рублей; рубль стабилен … Все хорошо, к таким оценкам нам не привыкать. А что дальше? Кроме того, что надо развивать цифровизацию экономики, добиться «взрывного роста» сферы услуг, максимальной отдачи от модернизированных предприятий? Это тоже как бы не новые задачи, давно лежат на поверхности. А сегодня В. Матюшевский сообщил, что разрабатывается закон о государственных организациях, в котором оформлены правила игры для госсектора. «Он необходим для систематизации и актуализации законодательства, определяющего правила игры для государственного сектора экономики», – сказал вице-премьер. Кроме того, будут выработаны и реализованы новые подходы к подбору и расстановке управленческих кадров в организациях государственного сектора. И еще: подготовлен план новой индустриализации регионов Беларуси до 2025 года. Все это даст и новые рабочие места, и прирост ВВП, и много чего ещё. Словом, есть у правительства идеи и планы. Вот бы их реализовать, да так, чтобы страна и люди, наконец, стали богаче.

В школах зазвенело

Вот и все – для 55 тысяч школьников прозвенел последний звонок. Кому грусть, а кому радость. Выпускные вечера, как уже мы сообщали, пройдут в белорусских школах в основном 9 и 10 июня. В эти дни на всех мероприятиях, в том числе и на традиционной встрече рассвета, как рассказывают специалисты Мингорисполкома, школьников будут сопровождать бдительные педагоги и родители. На случай, как бы чего не вышло. А сегодня приветствие выпускникам направил Александр Лукашенко. Он пожелал им ставить перед собой амбициозные цели, мечтать, состояться как личности.

Как же школы и их родители встретили этот день? Что придумали сами выпускники? Линейки посетили, вручили учителям цветы. В «Минск арене» нынешним вечером прошел большой праздник с музыкой. А будут ли белые лимузины, рестораны-кафе? В некоторых странах СНГ такие излишества запрещены. Наш министр образования Игорь Карпенко, между прочим, считает, что это лишнее: мол, не о том надо думать, а как ЦТ сдать. Может, в чем-то он и прав.

Очередной погорел на взятке

Опять попался на взятке большой начальник. Ощущение, что борьба с коррупцией приобретает форму «Ни дня без посадки!», в последнее время не покидает. Сегодня КГБ задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки помощника Президента – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Деньги были в его руках – 200 тысяч долларов. В поле зрения оперативников чиновник попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток. Санкцию на проведение оперативно-розыскных мероприятий дал сам Глава государства. Сколько Ровнейко набрал всего, – следствие покажет. Возбуждено уголовное дело, статья предусматривает до 15 лет заключения. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО КГБ и дает показания. До назначения помощником он работал в Комитете госконтроля начальником управления.

Взяточники бывают разные. Берут по 5-10 долларов за мелкие услуги. Коррупционеры – начальники, как правило, это двуличные люди, которые говорят с трибун про честность, а поступают, как видим. И берут они десятками и сотнями тысяч. Ровнейко умел произносить красивые слова. Однажды в Ошмянах после приема граждан он с пафосом говорил журналисту областной газеты: «Люди порой смешивают моральные и юридические нормы, подменяют одни понятия другими…» Как про себя говорил.

Предлагаем и об этом почитать:

1. Николай Валуев попробовал белорусскую молочку в Хойниках. И вот что он сказал

2. Десять правил, которые нужно соблюдать, собираясь в лес

3. Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

В.Д.