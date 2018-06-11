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Россия снимает ограничения по поставкам белорусской молочной продукции

11 июня 2018 06:29
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Новости Беларуси. Зеленый свет отечественным брендам. Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений по поставкам молочной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия снимает ограничения по поставкам белорусской молочной продукции-1

Соответствующую «дорожную карту» на 2018 год подписали Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора нашей страны. В ней представлены мероприятия, которые будут способствовать «скорейшему урегулированию ситуации».

Так, уже сегодня, 11 июня, в Россию снова может экспортироваться продукция четырех белорусских предприятий – производителей мяса и комбикормов. Также Россельхознадзор восстановил право ввоза молочной продукции еще для трех отечественных предприятий.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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