Россия снимает ограничения по поставкам белорусской молочной продукции

Новости Беларуси. Зеленый свет отечественным брендам. Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений по поставкам молочной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующую «дорожную карту» на 2018 год подписали Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора нашей страны. В ней представлены мероприятия, которые будут способствовать «скорейшему урегулированию ситуации».

Так, уже сегодня, 11 июня, в Россию снова может экспортироваться продукция четырех белорусских предприятий – производителей мяса и комбикормов. Также Россельхознадзор восстановил право ввоза молочной продукции еще для трех отечественных предприятий.