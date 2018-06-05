Сидорский об ограничении поставок белорусской молочки в Россию: «Это грубейшее нарушение уставов союза»

Новости Беларуси. Разрешением молочного спора Беларуси и России уже 6 июня в Москве займутся представители Евразийской экономической комиссии. Об этом заявил член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сидорский, член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:

То, что происходит сегодня с молочной продукцией белорусских производителей, – безусловно, это я расценю как нарушение. И то, что мы вчера вечером узнали: я попытался позвонить в Москву, уточнить в руководстве Россельхознадзора, что происходит. Фактически ответа не получил. Адресовали к заместителям, а заместители, как вы знаете, адресовали к госпоже пресс-секретарю, которая прокомментировала некое решение о том, что останавливаются целые объемы производства белорусской продукции. Я повторю: это грубейшее нарушение уставов союза.