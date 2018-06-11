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Посол Вьетнама в Беларуси: «Мы приглашаем Беларусь более широко представлять у нас свою продукцию»

11 июня 2018 12:11
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Новости Беларуси. Вьетнам приглашает Беларусь строить метро в Ханое, а также расширять поставки техники и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деловые круги двух стран сегодня, 11 июня, обсуждают совместные перспективы в Минске.

Посол Вьетнама в Беларуси: «Мы приглашаем Беларусь более широко представлять у нас свою продукцию»-1

Бизнес-форум собрал около 80 компаний. Увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов год назад договорились лидеры двух стран. Пока он составляет 160 миллионов.

Посол Вьетнама в Беларуси: «Мы приглашаем Беларусь более широко представлять у нас свою продукцию»-4

Ле Ань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси:
Мы приглашаем Беларусь более широко представлять у нас свою продукцию, открыть для этого представительство. Нам хорошо знакомы ваши лекарственные препараты, техника МАЗ и БелАЗ. Калийных удобрений из Беларуси в прошлом году поставили на сумму 85 миллионов долларов. Кроме того, мы очень заинтересованы в импорте мяса, молока.

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# Беларусь-Вьетнам # Экономика # Ле Ань # Фотофакт

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