Что происходит на границе с Литвой после закрытия польских переходов? Оценили ситуацию в «Каменном Логе»

Начнем с ситуации на границе. На неделе мы наблюдали, как Польша опустила железный занавес и закрыла оставшиеся пункты пропуска, установив там металлические щиты, бетонные ограждения и натянув колючую проволоку. Сейчас на границе тишина – ни машин, ни людей. Что поражает даже сотрудников, которые такую картину наблюдают впервые. Как, впрочем, и мы все. Наверное, излишне напоминать, что, опустив шлагбаум, польская сторона перешла все мыслимые и немыслимые границы международного законодательства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя бы Конвенцию ООН по морскому праву, которая гарантирует нам беспрепятственный транзит. Но, действительно, кто сейчас на Западе думает о таких мелочах, как соблюдение законов? Дурной пример заразителен. Польша заявила о закрытии и воздушного пространства вдоль границ. Такое же решение приняли власти Латвии. По поводу возобновления движения польская сторона ничего внятного не сообщает. На неделе министр внутренних дел Польши заявил, что закрытие границы бессрочное и дальнейшие действия и решения будут продиктованы исходя из текущей ситуацией. Но и это весьма обтекаемая формулировка. Да и, судя по действиям Варшавы, здраво оценить эту самую ситуацию не всегда получается.

Формальным поводом, чтобы повести амбарный замок на границе и нагнать туда военной техники, да побольше и пострашнее, стали белорусско-российские учения «Запад-2025». Хотя в маневрах про Запад – ну только название. Их уже и подальше от границ перенесли, и говорили, что тренировки никому не угрожают, а носят сугубо оборонительный характер. Но вы видите результат. А еще и чьи-то дроны случайно – ну или не очень – прямо накануне учений оказались на польской территории. Конечно, тут надо отдать должное военным двух стран, которые обменивались информацией. Беларусь, наверное, единственная страна, которая предупреждала Польшу о беспилотниках, и контакт, который был установлен между силовиками, дает надежду, что не все с соседями так плохо. Но стоило включиться в дело польским политиком – и понеслось, как говорится.

Почему на самом деле Варшава ввела приграничный локдаун и к чему это приведет – об этом мы поговорим чуть позже. Ну а пока о ситуации на белорусско-литовских рубежах. После закрытия польских переходов на нашей границе с ЕС из 14 действуют всего 3. Один на латвийском направлении и два на литовском, которые и приняли на себя основной удар и поток транспорта в данный момент. Какая сейчас там обстановка? В «Каменном Логе» находится наша съемочная группа. Алена Жиборт на прямой связи со студией. Ольга Коршун, СТВ:

На неделе была информация, что Литва только выпускает машины, а въезд в страну закрыт. Как работает переход в данный момент и какая обстановка на границе?

Алена Жиборт, корреспондент:

Да, после закрытия последнего польского пункта пропуска на границе с Беларусью поток ожидающих выезда в Евросоюз переориентировался на литовское направление. Здесь, на погранпереходе «Каменный Лог», очередь немного выросла, однако в целом критического наплыва транспортных средств пока нет. Ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог» не сильно отличается от обычной в выходные – ГПК. Читайте здесь.

В пограничном и таможенном комитетах Беларуси отметили, что в пунктах пропуска «Каменный Лог», «Бенякони» и «Григоровщина» усилены смены. В нашей стране готовы к увеличению потока транспортных средств на этих направлениях. Однако сопредельные стороны нормы по пропуску автомобилей не выполняют.

Едем на работу, немножко ситуация усложнилась. Ожидание 20 часов – неприятно.

Стало сложнее немножко. Надеемся, что будет в будущем лучше.

Мы через «Каменный Лог» всегда ездим из Гомеля. Едем на лечение в Швейцарию, стоим в очереди.