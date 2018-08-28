Карантин объявлен в Скиделе из-за случая бешенства. Причиной стал ёжик

Новости Беларуси. Барсук напал на мужчину в лесу под Гродно. Исследования показали, что животное болело бешенством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случай заражения опасным заболеванием выявлен и в Скиделе. На этот раз переносчиком стал еж. Все началось с детской игры, а закончилось положительным результатом анализа на бешенство и уколами для детей. Галина Буро выясняла подробности.

Николай Севрук, житель Скиделя:

Ехал я на велосипеде. И смотрю, тут ежичек этот маленький. Остановился, сходил, взял перчатки рабочие, чтоб не уколоться, и принес детям.

По словам Николая Севрука, это был обычный ежик – ничего не насторожило. А в гостях как раз две маленькие внучки. Дай, думал, занесу, покажу им зверька. И действительно, еж произвел фурор. Правда, ненадолго: от молока отказался, играть не хотел, а через полчаса умер.

Николай Севрук:

Приехал зять. Сказал, что так не должно быть, чтобы днем ежики. В ветлечебницу завезли его, вернее, зять завез. И все, и потом в Гродно увезли, там исследовали его.

Результаты из лаборатории пришли неутешительные – еж болел бешенством. Люди этого и предположить не могли: гладили зверька, он лизал им руки. В итоге детям назначены уколы, взрослым – курс антибиотиков. А в городе на два месяца объявлен карантин.

Дмитрий Видуков, заведующий Скидельской участковой ветеринарной лечебницей:

Это нервная инфекция, то есть вызывает поражение головного мозга. Наблюдаем как животных, так и людей. Санитарная служба этим занимается. Совместно с МЧС, совместно с нашими ветеринарными службами.

Этот случай ветеринары называют редким. Раньше встречались только инфицированные лисы. Бешенство у ежей – явление нетипичное.

Галина Буро, СТВ:

Ежи довольно часто приходят на участки к людям. Но, вопреки распространенному мнению, это не самые безобидные животные. Помимо бешенства, являются переносчиками еще десятка заболеваний. Да и просто могут довольно больно укусить.

Эту информацию специалисты активно доносят до местных жителей, ведь ежей здесь видят часто. Задача родителей – уберечь детей.

Так, а зачем их трогать? Они колючие. И я не знаю, где они лазили. Может, они лазили по чем-нибудь, а я их буду в руки брать?

Если укусит, можешь заболеть.