Часы погибшего на «Титанике» белоруса продали на аукционе за 57 тысяч 500 долларов

Новости США. Карманные часы белоруса, погибшего на «Титанике», продали на аукционе за 57 тысяч 500 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они принадлежали витебчанину, который отправился в путешествие вместе со своей женой, чтобы обосноваться в Бронксе.

Женщина пережила катастрофу, а тело ее супруга было обнаружено спустя 8 дней после крушения. Часы и другое имущество, найденное в вещах белоруса, передали его семье. Теперь серебряный хронометр займет свое место в коллекции часов, так или иначе связанных с катастрофой, постигшей знаменитый корабль.