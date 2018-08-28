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Часы погибшего на «Титанике» белоруса продали на аукционе за 57 тысяч 500 долларов

28 августа 2018 10:18
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Новости США. Карманные часы белоруса, погибшего на «Титанике», продали на аукционе за 57 тысяч 500 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они принадлежали витебчанину, который отправился в путешествие вместе со своей женой, чтобы обосноваться в Бронксе.

Часы погибшего на «Титанике» белоруса продали на аукционе за 57 тысяч 500 долларов-1

Женщина пережила катастрофу, а тело ее супруга было обнаружено спустя 8 дней после крушения. Часы и другое имущество, найденное в вещах белоруса, передали его семье. Теперь серебряный хронометр займет свое место в коллекции часов, так или иначе связанных с катастрофой, постигшей знаменитый корабль.

Часы погибшего на «Титанике» белоруса продали на аукционе за 57 тысяч 500 долларов-4

Часы погибшего на «Титанике» белоруса продали на аукционе за 57 тысяч 500 долларов-6

# Аукционы # Фотофакт

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