«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода

Живописный район с множеством маленьких улочек и старинных домов вблизи велозавода, будто город в городе.
Живописный район с множеством маленьких улочек и старинных домов вблизи велозавода, будто город в городе.
От столичной суеты он отрезан зигзагом рельсов и речкой.
Виктор Семашко родился и вырос здесь.
Виктор Семашко, экскурсовод:
Любили изучать станцию метро. И даже, когда ещё были подростками, нашли, что в неё, всё-таки, был второй вход.
На территории теперешнего мотовелозавода когда-то хотели построить «Беларусьфильм». Потом планы поменялись. Эти дворики до сих пор остаются излюбленным местом съёмок у режиссёров.
Местные жители видели здесь Боярского, Ходченкову и других именитых актёров.
Послевоенная архитектура – это классический сталинский ампир в каждой детали.
Стены домов с обсыпанной штукатуркой, пожалуй, только придают колорита этому месту.
Но только тем, кто по ту сторону фасада. В подъездах ещё сохранились деревянные лестницы со скрипучими ступенями, а во дворах можно встретить бельё на веревках.
Виктор Семашко, экскурсовод:
Три Корчмы – урочище или предместье – это тогда была окраина Минска, а сейчас практически центр. После, в 20-ых годах тут сделали район «Коминтерн».
От былого величия остались лишь воспоминания.
Время не пощадило помпезные некогда лавровые венки с колосьями и пятиконечные звезды. А штукатурка на фасадах сыплется даже после капремонта. Большинство домов не отвечает минимальным требованиям к проживанию. Власти города планируют привести район в состояние, которое бы соответствовало облику современной столицы.
Анастасия Осипович, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района г. Минска:
Часть жилых домов предусмотрена под снос, это в районе тридцати домовладений. На их месте предусмотрено строительство жилых домов, от 9 до 15 этажей, в соответствии с регламентами. Большой снос рассматривается на территории улицы Станиславского и улицы Нахимова.
Чётную сторону домов по Нахимова, всё же, оставят нетронутой. По заявлениям граждан в администрации был утверждён план реконструкции.
На каждом из сооружений здесь попросту достроят четвёртый этаж.
Анастасия Осипович:
На некоторых дворовых территориях предусмотрено строительство подземных паркингов. Также планируется строительство второго транспортного кольца.
Жителей района уже познакомили с планом застройки.
А встречи с представителями местной администрации проходят регулярно. Отзывы, признаются старожилы, разные – но даже самые отчаянные противники сноса уверяют: детские сады, школы и современные кварталы новостроек куда лучше ветхих руин.
Минчанин:
Некоторые – «за», некоторые – «против». Я бы уехал отсюда. Мне уже надоели засоры, вызывать аварийные, чтобы чистили трубы.
Скорее бы снесли.
Поддерживать подобные дома в пригодном для жизни состоянии – затея и впрямь затратная. И если архитектурные объекты не представляют исторической ценности, как в этом случае, реконструкцию признают нецелесообразной. По этому пути идут не только белорусские градостроители, но и все мировые столицы: взамен пришедшего в негодность – возводят жилье, отвечающее современным стандартам.
Когда именно район преобразится, до конца неясно, но если верить расчётам, на этой площади уместится без малого 4 тысячи квартир общей квадратурой 235 тысяч метров.