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«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода

28 августа 2018 16:38
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Живописный район с множеством маленьких улочек и старинных домов вблизи велозавода, будто город в городе.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-1

От столичной суеты он отрезан зигзагом рельсов и речкой.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-4

Виктор Семашко родился и вырос здесь.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-7

Виктор Семашко, экскурсовод:
Любили изучать станцию метро. И даже, когда ещё были подростками, нашли, что в неё, всё-таки, был второй вход.

На территории теперешнего мотовелозавода когда-то хотели построить «Беларусьфильм». Потом планы поменялись. Эти дворики до сих пор остаются излюбленным местом съёмок у режиссёров.

Местные жители видели здесь Боярского, Ходченкову и других именитых актёров.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-10

Послевоенная архитектура – это классический сталинский ампир в каждой детали.

Стены домов с обсыпанной штукатуркой, пожалуй, только придают колорита этому месту.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-13

Но только тем, кто по ту сторону фасада. В подъездах ещё сохранились деревянные лестницы со скрипучими ступенями, а во дворах можно встретить бельё на веревках.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-16

Виктор Семашко, экскурсовод:
Три Корчмы – урочище или предместье – это тогда была окраина Минска, а сейчас практически центр. После, в 20-ых годах тут сделали район «Коминтерн».

От былого величия остались лишь воспоминания.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-19

Время не пощадило помпезные некогда лавровые венки с колосьями и пятиконечные звезды. А штукатурка на фасадах сыплется даже после капремонта. Большинство домов не отвечает минимальным требованиям к проживанию. Власти города планируют привести район в состояние, которое бы соответствовало облику современной столицы.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-22



Анастасия Осипович, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района г. Минска:
Часть жилых домов предусмотрена под снос, это в районе тридцати домовладений. На их месте предусмотрено строительство жилых домов, от 9 до 15 этажей, в соответствии с регламентами. Большой снос рассматривается на территории улицы Станиславского и улицы Нахимова.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-24

Чётную сторону домов по Нахимова, всё же, оставят нетронутой. По заявлениям граждан в администрации был утверждён план реконструкции.

На каждом из сооружений здесь попросту достроят четвёртый этаж.
 

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-27

Анастасия Осипович:
На некоторых дворовых территориях предусмотрено строительство подземных паркингов. Также планируется строительство второго транспортного кольца.

Жителей района уже познакомили с планом застройки.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-30

А встречи с представителями местной администрации проходят регулярно. Отзывы, признаются старожилы, разные – но даже самые отчаянные противники сноса уверяют: детские сады, школы и современные кварталы новостроек куда лучше ветхих руин.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-33

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-35

Минчанин:
Некоторые – «за», некоторые – «против». Я бы уехал отсюда. Мне уже надоели засоры, вызывать аварийные, чтобы чистили трубы.

Скорее бы снесли.

Поддерживать подобные дома в пригодном для жизни состоянии – затея и впрямь затратная. И если архитектурные объекты не представляют исторической ценности, как в этом случае, реконструкцию признают нецелесообразной. По этому пути идут не только белорусские градостроители, но и все мировые столицы: взамен пришедшего в негодность – возводят жилье, отвечающее современным стандартам.

«Предусмотрено строительство жилых домов от 9 до 15 этажей»: что снесут и что оставят в районе велозавода-38

Когда именно район преобразится, до конца неясно, но если верить расчётам, на этой площади уместится без малого 4 тысячи квартир общей квадратурой 235 тысяч метров.

# Недвижимость в Минске # общество # Виктор Семашко # Анастасия Осипович

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