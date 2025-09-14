Любые враждебные действия со стороны ЕС против Беларуси вызовут гнев США – эксперт

От конфронтации – к дипломатии и переговорам. Минск и Вашингтон продолжают движение к нормализации отношений. По крайней мере, в этом очень заинтересованы в Белом доме, о чем заявил представитель Президента США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Джон Коул прибыл в Беларусь, чтобы встретиться с нашим главой государства. Гость из США приехал не с пустыми руками. Привез снятие санкций с «Белавиа», новости о работе посольства, а еще запонки и письмо от Дональда и Мелании.