Любые враждебные действия со стороны ЕС против Беларуси вызовут гнев США – эксперт
От конфронтации – к дипломатии и переговорам. Минск и Вашингтон продолжают движение к нормализации отношений. По крайней мере, в этом очень заинтересованы в Белом доме, о чем заявил представитель Президента США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Джон Коул прибыл в Беларусь, чтобы встретиться с нашим главой государства. Гость из США приехал не с пустыми руками. Привез снятие санкций с «Белавиа», новости о работе посольства, а еще запонки и письмо от Дональда и Мелании.
Никогда контакты Беларуси и США не были настолько теплыми, по крайней мере, на словах. Американские эксперты называют эту встречу ошеломляющей, а ее итоги способными изменить расстановку сил в регионе.
Уильям Джонс, бывший руководитель вашингтонского бюро новостной службы EIR News Service:
Совершенно очевидно, что это кардинально изменит ситуацию в Европе. Присутствие американских дипломатов в Беларуси, посла и экономические связи свидетельствуют о том, что изоляция, в которую европейцы пытаются поместить Беларусь, не сработает и что любые враждебные действия с их стороны против Беларуси также вызовут гнев Соединенных Штатов. Сейчас действительно настал переломный момент, которому мир должен быть очень рад.
Джонс отмечает, что очень важным стало решение о восстановлении полных дипотношений между Беларусью и Соединенными Штатами.