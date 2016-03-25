Необходимо отличать беженцев от дискредитирующих их преступников – Жан Ив Бушарди

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами в Беларуси находится под контролем. Такое мнение высказал Жан Ив Бушарди. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетил Витебск с визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, большинство иностранцев, которые покинули свою страну, были вынуждены это сделать. В северной столице Беларуси Бушарди ознакомился с условиями проживания переселенцев. Побывал в пункте временного пребывания беженцев. Сейчас в нем находится около 20 человек.

Тэсси Сидо Мими, постоялец витебского пункта временного пребывания беженцев:

Мы нашли здесь защиту. Здесь очень живописные места и люди очень доброжелательные. Мы любим эту страну.

Жан Ив Бушарди, представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:

Необходимо отличать беженцев, нуждающихся в защите, от дискредитирующих их преступников. Беженцы - это люди, которые бегут от последствий вооруженного конфликта или из-за возможного преследования.

Беженцы, те, кто нуждаются в защите, должны иметь беспрепятственный доступ к процедуре, посредством которой определяется, можно этому человеку предоставить беженца или другие формы защиты, или нет.