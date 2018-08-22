«На выезде сложно, но головы не опускаем»: игроки БАТЭ о предстоящей ответной игре с ПСВ

Новости Беларуси. БАТЭ провел первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На «Борисов-Арене» наши парни встречались с футболистами голландского ПСВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок завершился победой гостей. Но не будем унывать: впереди ответная встреча, она пройдет 29 августа в Эйндховене.

Евгений Яблонский, полузащитник ФК БАТЭ:

В принципе, много моментов создали. Опять же, у ПСВ были моменты. Такая была открытая игра. Наверное, опять же, не реализовали эти моменты и ПСВ реализовал на один больше, так что такой результат пока. Ничего страшного, есть ответная игра, будем готовиться. Так что еще ничего не решено.

Игорь Стесевич, полузащитник ФК БАТЭ:

Плохо, что пропустили очень много. Три мяча – это не очень хорошо для ответной игры. Два забили, это неплохо, но все-таки диспозиция такая, что нам нужно забивать сейчас два минимум и не пропускать. Понятно, что на выезде это сложно, но головы не опускаем. Есть еще вторая игра, поэтому сделаем все, чтобы пробиться дальше.