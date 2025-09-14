Бюджет воюющей страны. Зачем Запад увеличивает расходы на оборону?

Учения серии «Запад» – это не вызов миру, а зеркало собственной безопасности. С 2017-го Беларусь и Россия оттачивали взаимодействие штабов и совершенствовали систему управления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2019-м в формате «Счет Союза» речь шла о защите рубежей. В 2021-м акцент на отражении агрессии и восстановлении целостности Союзного государства. И сегодня, в 2025-м, задачи шире, техника разнообразней, но направление неизменно – оборона.

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что касается учений, необходимо отметить ряд важных аспектов. В первую очередь, что учения плановые и носят характер хорошей, нормальной подготовки органов управления и войск. Еще раз подчеркну, плановые. И об этом учении мы еще говорили в 2024 году. При этом мы не скрывали их целей.

На учениях нет второстепенных задач. Ранее мы уже видели перемещение и маскировку, действия ПВО и авиации, а также организацию управления войсками. Все это отрабатывалось комплексно и взаимосвязано, создавая базу для нового этапа, где уделяется внимание и нетипичным угрозам. В ходе совместных учений отрабатывают и неожиданные сценарии. Враг может обнаружиться даже в глубоком тылу. По легенде учений, боевики захватили авиаремонтное предприятие.

Командир воинской части, позывной «Армада»:

На таком предприятии особенность заключается в том, что есть подземные ходы сообщения, есть многочисленная развитая сеть зданий, различные укрытия, противник создает баррикады, инженерные заграждения. Соответственно, тем самым штурм таких объектов усложняет действия наших подразделений.

Разведка дронами вскрывает позиции противника, резерв совершает марш, форсирует водную преграду. Объект оказывается в кольце. Первым ударом беспилотники уничтожают вражеский командный пункт. За ними артиллерия и броня открывают путь штурмовым группам. Цеха, крановая установка и вышка переходят под контроль союзной группировки. Противник понимает, что удержать предприятие невозможно, а финал однозначен. МЧС локализует пожар, броня прикрывает подъезды, штурмовые группы зачищают последний корпус. Предприятие сохранено, очаг сопротивления в тылу уничтожен. Штурм объекта и ликвидация ЧС – как проходит учение «Запад-2025» в Борисовском районе.

Но чем последовательнее Москва и Минск подчеркивают оборонительный характер учений, тем громче звучит противоположная трактовка со стороны Запада. Успокоить европейских политиков-алармистов с их надуманными угрозами уже вряд ли удастся. Хотя с нашей стороны попытки такие и были. Еще в конце мая Беларусь объявила о решении перенести маневры на полигоны в центре страны. А месяц назад в качестве наблюдателей на «Запад-2025» были приглашены представители всех стран – участников венского документа и военные атташе, аккредитованные в нашей стране. Шаги к открытости, спокойствию и добрососедству, но что в ответ, кроме уже привычных обвинений?

Стоит только взглянуть на карту, чтобы понять, учиться Польша и Прибалтика любят. В Латвии происходят военные тренировки Namejs – около 12 тысяч военнослужащих. В Литве «Гром Перкунаса» – 16 тысяч солдат. В Польше «Железный защитник» – свыше 30 тысяч и сотни единиц техники.

Николай Левчук, главный научный сотрудник НИИ Вооруженных Сил Беларуси, доктор политических наук:

Мы заявляем о том, что учение ни против кого не направлено, но понимаем, что эскалация военно-политической обстановки сегодня нагнетается именно со стороны Запада. Мы видим действия Польши, закрытие границы, размещение мощной группировки войск на нашей границе, увеличение военного бюджета, а он, на всякий случай, в следующем году превысит 5 %. Это уже, по сути, военный бюджет воюющей страны. И задаемся просто логичным вопросом: против кого они собираются воевать?