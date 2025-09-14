Сикорский заявил об отсутствии взрывчатки в упавших в Польше БПЛА

В ночь с 9 на 10 сентября Польша зафиксировала 19 нарушений воздушного пространства, после чего военные страны уничтожили несколько дронов. Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что все дроны оказались без взрывчатых веществ. Об этом пишет ТАСС.

По просьбе Польши НАТО начала консультации по статье 4.

Минобороны России заявило, что удары наносились по украинским объектам, а полеты беспилотников на территорию Польши не планировались. Москва заявила о готовности обсудить ситуацию с польской стороной.

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