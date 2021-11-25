Немецкий политолог: «Есть хорошие беженцы и плохие беженцы, которые от Лукашенко приходят в Европу»

27 мигрантов погибли при крушении лодки, на которой они пытались переплыть Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Это самый трагичный случай с нелегалами на водном пути, разделяющем страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В спасательной операции участвовали два вертолета и три катера. По предварительным данным, в лодке находились около 50 человек. Власти двух стран обвинили в случившемся контрабандистов людьми.

Интересна реакция Европы на эту трагедию. Вернее, ее полное отсутствие. Никакого шума и истерики в СМИ. Почему-то никто не вводит санкции против Макрона за «сопровождение» более 30 беженцев, утонувших в Ла-Манше при нелегальной переправке в Великобританию.

Вот как эту ситуацию прокомментировал известный политолог Александр Рар в программе «Соловьев Live».

Владимир Соловьев:

Показательные фото, французский полицейский патруль спокойно наблюдает за тем, как мигранты грузятся в лодку, чтобы отплыть в сторону Британии. В тот же день лодка с более 30 мигрантами утонула в Ла-Манше. И когда Европа введет санкции против Макрона или опять Путин с Лукашенко виноваты?