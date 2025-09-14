Посол Беларуси в Венгрии рассказал о взаимных интересах обеих стран

Чтобы проблем не было, о них нужно говорить и обсуждать. С этим согласны и наши партнеры из Венгрии. В Минск прилетал министр иностранных дел этой страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Петер Сийярто подтвердил солидарность с Беларусью в вопросах международной повестки. Будапешт обеспокоен нарастанием напряженности и конфликтом в Украине. Венгерская сторона не желает ввязываться в войну и поддерживает стремление к миру в регионе. Но многие европейские политики придерживаются иной точки зрения, что приводит к плачевным последствиям для их стран.

Сийярто в Минске: мы заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с Беларусью. Подробности.

В первую очередь страдает экономика, конечно, а все остальные проблемы идут прицепом. Франция на этой неделе – самый яркий тому пример. Но Минск и Будапешт продолжают вкладываться в совместные проекты. В нашу страну приехали представители около 20 венгерских компаний. О взаимных интересах более подробно нам рассказал посол Беларуси в Венгрии.

Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии:

Основные направления, которые представляют приехавшие в Минск предприятия, – фармацевтика и медицина, сельское хозяйство, вопросы энергетики. И понятно, что это как раз те направления, которые позволяют нам и сохранять тот позитивный багаж, который у нас сложился, и искать пути для новых шагов навстречу друг другу.

Что касается сельского хозяйства, обе страны имеют высокоразвитый аграрный сектор. И Венгрия, и Беларусь давно сотрудничают и в области животноводства, птицеводства, особенно в последнее время в области семеноводства.

Ну и, наконец, одно из важнейших направлений – это сотрудничество в области энергетики. В Островце успешно работает наша БелАЭС. Такой же проект реализуется в городе Пакш, «Пакш-II». И поэтому вполне понятно, почему и руководители городов готовы сотрудничать. Ну и в целом это направление очень успешно у нас развивается.