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Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси

28 августа 2018 15:34
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Новости Беларуси. Растения, которые не стоит трогать, и ягоды, которые нельзя есть, показали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси-1

Леонид Чумаков, старший научный сотрудник Государственного кадастра растительного мира Республики Беларусь:
Самыми опасными у нас считаются цикута – зонтичное растение, которое люди, по ошибке, иногда употребляют и заканчивается это очень печально.

Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси-4

Болиголов – тоже крайне опасное растение, которое тоже может приводить к смертельному исходу.

Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси-7

Ягодки волчьего лыка – согласно литературе, десяток этих ягод может тоже вызывать смерть.

Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси-10

У нас растёт воронец колосистый. 3-4 ягодки ребёнку – тоже достаточно опасно.

Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси-13

Опасным растением мы должны считать ландыш. Сегодня тоже в лесу ягод ландыша очень много.

Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси-16

Много таких растений, которые люди, не задумываясь, выращивают у себя на участках. Например, та же клещевина.

Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси-19

Борцы – растения, которые использовались раньше, чтобы отравить воду для врагов, использовали яд борцев в стрелах.

Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси-22

Ягоды вороньего глаза – тоже ядовиты. У него получается 4 листочка и в центре – ягодка, похожая на чернику.

Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси-25

Паслён чёрный. Он съедобен, когда зрелые ягодки. Когда незрелые – именно чёрный паслён – они ядовиты.

Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси-28

Два вида бересклета у нас – бородавчатый и европейский – лучше в рот не брать.

Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси-31

Ещё довольно опасен тис ягодный.

Не надо есть эти ягодки.

# Растения и цветы # общество # Леонид Чумаков

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