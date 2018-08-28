Не трогайте и не ешьте! Ландыш и ещё 10 ядовитых растений Беларуси

Новости Беларуси. Растения, которые не стоит трогать, и ягоды, которые нельзя есть, показали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Новости Беларуси. Растения, которые не стоит трогать, и ягоды, которые нельзя есть, показали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Леонид Чумаков, старший научный сотрудник Государственного кадастра растительного мира Республики Беларусь:
Самыми опасными у нас считаются цикута – зонтичное растение, которое люди, по ошибке, иногда употребляют и заканчивается это очень печально.
Болиголов – тоже крайне опасное растение, которое тоже может приводить к смертельному исходу.
Ягодки волчьего лыка – согласно литературе, десяток этих ягод может тоже вызывать смерть.
У нас растёт воронец колосистый. 3-4 ягодки ребёнку – тоже достаточно опасно.
Опасным растением мы должны считать ландыш. Сегодня тоже в лесу ягод ландыша очень много.
Много таких растений, которые люди, не задумываясь, выращивают у себя на участках. Например, та же клещевина.
Борцы – растения, которые использовались раньше, чтобы отравить воду для врагов, использовали яд борцев в стрелах.
Ягоды вороньего глаза – тоже ядовиты. У него получается 4 листочка и в центре – ягодка, похожая на чернику.
Паслён чёрный. Он съедобен, когда зрелые ягодки. Когда незрелые – именно чёрный паслён – они ядовиты.
Два вида бересклета у нас – бородавчатый и европейский – лучше в рот не брать.
Ещё довольно опасен тис ягодный.
Не надо есть эти ягодки.