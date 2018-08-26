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Первый титул в карьере и 20-я строчка в рейтинге WTA. Арина Соболенко выиграла турнир в Нью-Хейвене

26 августа 2018 11:17
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Новости Беларуси. Арина Соболенко завоевала первый титул в карьере. На турнирах категории «Премьер» белоруска одержала победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале соревнований в Нью-Хейвене наша теннисистка обыграла 30-ю ракетку мира Карлу Суарес Наварро в двух сетах – 6:1, 6:4. Виктория принесла Соболенко 470 очков и с 27 августа первая ракетка Беларуси впервые поднимется на 20-ю строчку рейтинга WTA.

Следующий старт – открытый чемпионат США.

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# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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