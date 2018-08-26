Первый титул в карьере и 20-я строчка в рейтинге WTA. Арина Соболенко выиграла турнир в Нью-Хейвене

Новости Беларуси. Арина Соболенко завоевала первый титул в карьере. На турнирах категории «Премьер» белоруска одержала победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале соревнований в Нью-Хейвене наша теннисистка обыграла 30-ю ракетку мира Карлу Суарес Наварро в двух сетах – 6:1, 6:4. Виктория принесла Соболенко 470 очков и с 27 августа первая ракетка Беларуси впервые поднимется на 20-ю строчку рейтинга WTA.

Следующий старт – открытый чемпионат США.

«Я буду помнить этот день всю мою жизнь»: Соболенко о победе на турнире в Нью-Хейвене

Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко