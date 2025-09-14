Сегодня уже совершенно очевидно, что санкции – это путь в никуда. В этой игре нет ни победителей, ни проигравших. Посмотрите на тот же Европейский союз, который просто на глазах теряет экономику, промышленность, политическую управляемость и то самое пресловутое западное благополучие, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Куда все это делось? Ну, впрочем, что тут задаваться философскими вопросами, если адреса, пароли и явки известны.

Финпотоки перетекают в Украину, и простых европейцев это явно не устраивает, что мы увидели на неделе на примере Франции, где проходили масштабные акции протеста. Ситуацию осложняет сильный политический кризис, который Елисейский дворец не может разрешить уже несколько лет.

На неделе в отставку ушел четвертый за год премьер – и шестой с момента избрания Макрона. Формальная причина в том, что парламент не хочет принимать бюджет, предложенный Байру. Запланировано 44 миллиарда евро экономии на социальных расходах, включая отмену двух государственных праздников, заморозку пенсий и зарплат. В ответ от профсоюзов прозвучало: либо отставка, либо забастовка. И Байру покинул свой пост.