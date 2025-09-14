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Новый премьер Франции намерен выделить дополнительные 4 млрд евро на военные расходы

14 сентября 2025 17:12
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Сегодня уже совершенно очевидно, что санкции – это путь в никуда. В этой игре нет ни победителей, ни проигравших. Посмотрите на тот же Европейский союз, который просто на глазах теряет экономику, промышленность, политическую управляемость и то самое пресловутое западное благополучие, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Куда все это делось? Ну, впрочем, что тут задаваться философскими вопросами, если адреса, пароли и явки известны.

Финпотоки перетекают в Украину, и простых европейцев это явно не устраивает, что мы увидели на неделе на примере Франции, где проходили масштабные акции протеста. Ситуацию осложняет сильный политический кризис, который Елисейский дворец не может разрешить уже несколько лет.

На неделе в отставку ушел четвертый за год премьер – и шестой с момента избрания Макрона. Формальная причина в том, что парламент не хочет принимать бюджет, предложенный Байру. Запланировано 44 миллиарда евро экономии на социальных расходах, включая отмену двух государственных праздников, заморозку пенсий и зарплат. В ответ от профсоюзов прозвучало: либо отставка, либо забастовка. И Байру покинул свой пост.

Новый премьер Франции намерен выделить дополнительные 4 млрд евро на военные расходы-2

Новым премьером стал министр обороны Франции Себастьен Лекорню, и на фоне сокращений бюджета военным выделят дополнительные 4 миллиарда евро.

Но массовый протест это не остановило. Бюджет по-прежнему не принят, а участники уличных маршей требуют отставки самого Макрона, рейтинг которого – около 20 %, но для его импичмента голосов тоже не хватает – короче, тупик. В то же время уровень жизни падает, ВВП практически не растет, зато рекорды бьет преступность и нелегальная миграция. Но Макрон пытается сохранить власть, чего бы Франции этого ни стоило.

# Международная политика

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