Ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог» не сильно отличается от обычной в выходные – ГПК

После закрытия польских переходов на нашей границе с ЕС из 14 действуют всего 3. Один на латвийском направлении и два на литовском, которые и приняли на себя основной удар и поток транспорта в данный момент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
После закрытия польских переходов на нашей границе с ЕС из 14 действуют всего 3. Один на латвийском направлении и два на литовском, которые и приняли на себя основной удар и поток транспорта в данный момент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Жиборт, корреспондент:
После закрытия последнего польского пункта пропуска на границе с Беларусью поток ожидающих выезда в Евросоюз переориентировался на литовское направление. Здесь, на погранпереходе «Каменный Лог», очередь немного выросла, однако в целом критического наплыва транспортных средств пока нет. В Госпогранкомитете отмечают, что ситуация не сильно отличается от обычной в выходные. Машины с белорусскими номерами литовцы на территорию своей страны пропускают. Подробности.
Елена Сергеева, официальный представитель Сморгонской пограничной группы:
В настоящее время обстановка остается контролируемой. На сегодняшний день выезда из пункта пропуска ожидают 130 легковых транспортных средств, 410 большегрузов, очередь автобусов отсутствует.