Ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог» не сильно отличается от обычной в выходные – ГПК

После закрытия польских переходов на нашей границе с ЕС из 14 действуют всего 3. Один на латвийском направлении и два на литовском, которые и приняли на себя основной удар и поток транспорта в данный момент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Жиборт, корреспондент:

После закрытия последнего польского пункта пропуска на границе с Беларусью поток ожидающих выезда в Евросоюз переориентировался на литовское направление. Здесь, на погранпереходе «Каменный Лог», очередь немного выросла, однако в целом критического наплыва транспортных средств пока нет. В Госпогранкомитете отмечают, что ситуация не сильно отличается от обычной в выходные. Машины с белорусскими номерами литовцы на территорию своей страны пропускают. Подробности.