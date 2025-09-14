Подозреваемый в убийстве Кирка был в отношениях с трансгендером

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, состоял во взаимоотношениях с человеком, проходящим трансгендерную трансформацию. Партнер Робинсона передал ФБР переписку, которая усиливает подозрения в его причастности к преступлению. Об этом пишет РИА Новости.

Кокс отметил, что партнер сотрудничает со следствием.

По имеющимся данным, Робинсон с самого детства умел обращаться с огнестрельным оружием.

Кирк, поддерживающий президента США Дональда Трампа, был застрелен на публичном мероприятии, у него осталась жена и двое детей.

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