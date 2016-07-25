В Беларуси упростили процедуру получения статуса беженца

Новости Беларуси. Упрощённые механизмы предоставления статуса беженца, дополнительной защиты и убежища. В Беларуси корректируется законодательство в сфере вынужденной миграции.

Соответствующий закон 25 июля подписал глава государства. Согласно документу, срок рассмотрения заявлений от иностранных граждан, желающих воспользоваться защитой нашей страны, будет сокращён и не превысит полугода.

Также полномочиями по приему от иностранцев ходатайств наделяются органы пограничной службы. За исключением отдельных положений закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Законодатель поддержал инициативу Министерства внутренних дел, согласовано со всеми заинтересованными, о том, чтобы владельца агроусадеб, гостиниц в течении трёх часов с момента заселения иностранца направляли соответствующую информацию в органы внутренних дел. Кроме того, предлагается дополнительно привести закон в соответствие с международным правом.

Это комплексное решение, направленное на то, чтобы с одной стороны, облегчить наши подразделения по гражданству и миграции и минимизировать посещения иностранцев. С другой стороны, в режиме онлайн проводить соответствующие проверки и выявлять тех иностранцев, пребывание которых на территории Беларуси нежелательно, представляет угрозу национальной безопасности.