Прямой эфир

В Беларуси упростили процедуру получения статуса беженца

25 июля 2016 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Упрощённые механизмы предоставления статуса беженца, дополнительной защиты и убежища. В Беларуси корректируется законодательство в сфере вынужденной миграции.

Соответствующий закон 25 июля подписал глава государства. Согласно документу, срок рассмотрения заявлений от иностранных граждан, желающих воспользоваться защитой нашей страны, будет сокращён и не превысит полугода.

Также полномочиями по приему от иностранцев ходатайств  наделяются органы пограничной службы. За исключением отдельных положений закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Законодатель поддержал инициативу Министерства внутренних дел, согласовано со всеми заинтересованными, о том, чтобы владельца агроусадеб, гостиниц в течении трёх часов с момента заселения иностранца направляли соответствующую информацию в органы внутренних дел. Кроме того, предлагается дополнительно привести закон в соответствие с международным правом.
Это комплексное решение, направленное на то, чтобы с одной стороны, облегчить наши подразделения по гражданству и миграции и минимизировать посещения иностранцев. С другой стороны, в режиме онлайн проводить соответствующие проверки и выявлять тех иностранцев, пребывание которых на территории Беларуси нежелательно, представляет угрозу национальной безопасности.

# Беженцы # Алексей Бегун

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси завершается формирование участковых избиркомов
25 июля 2016 14:20

В Беларуси завершается формирование участковых избиркомов

«Главное – это экономика»: какие акценты расставил Президент в ходе поездки в Могилёвскую область
24 июля 2016 17:58

«Главное – это экономика»: какие акценты расставил Президент в ходе поездки в Могилёвскую область

Выдвижение кандидатур в участковые избиркомы завершается 24 июля в Беларуси
24 июля 2016 11:42

Выдвижение кандидатур в участковые избиркомы завершается 24 июля в Беларуси