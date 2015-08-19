19 августа – Яблочный Спас в Беларуси

Новости Беларуси. Первый урожай яблок освящают сегодня, 19 августа, в храмах. Православные верующие отмечают «Преображение Господне». Этот один из главных праздников христиан связан с событиями, описанными в Евангелии, когда Иисус Христос на горе Фавор явил своим ученикам Петру, Иоанну и Якову свою Божественную сущность.

Первые письменные сведения о праздновании «Преображения Господня» датируются 4-5 веками нашей эры, когда в Римской империи христианство становится государственной религией.

Протоиерей Игорь, настоятель храма Архангела Михаила Гомель:

Один из важнейших праздников Православной церкви. В этот день мы вспоминаем события, которое произошло с Господом и его учениками, когда он явил ученикам своим свою Божественную славу. Сейчас мы собираем первый урожай яблок и груш. И всегда перед тем, как вкушать эти плоды, мы просим у Господа благословить, принять свой труд.

В Беларуси этот праздник получил второе название Яблочный Спас. Именно в этот день происходит освящение плодов: по традиции люди приходят в храмы с яблоками, грушами, виноградом.

В Гомеле по местной традиции праздничное освящение происходит не только в храмах, но и в старом яблоневом саду. Со временем здесь даже появились тематические скульптурные композиции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.