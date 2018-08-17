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Минские фудхантеры: «Наша задача – обойти те заведения, которые зарабатывают на людях, и показать те, которые хотят кормить»

17 августа 2018 12:09
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Голос народа в кулинарной сфере города – фудхантеры. Вопреки стереотипам, эти блоггеры – отнюдь не лидеры мнений, а рядовые гости заведений. Только более требовательнее, ироничнее и масштабнее в распространении своих впечатлений.

Минские фудхантеры: «Наша задача – обойти те заведения, которые зарабатывают на людях, и показать те, которые хотят кормить»-1

В пищевой цепи они сами отвели себе роль: формирование «среды обитания» для общения потенциальных гостей заведения, где менеджеры, владельцы и персонал смогут отследить обратную связь и работать над ошибками.

Минские фудхантеры: «Наша задача – обойти те заведения, которые зарабатывают на людях, и показать те, которые хотят кормить»-4

Андрей Крамарь, фудхантер:
Мы пишем честно, мы пишем много, мы пишем адресно и актуально. То есть, мы, с большего, информационный ресурс, который пишет только про еду. Наша задача – обойти те заведения, которые зарабатывают на людях, и показать именно те, которые хотят кормить.

Тем самым, мы поднимаем уровень, мы поднимаем планку общепита.

Минские фудхантеры: «Наша задача – обойти те заведения, которые зарабатывают на людях, и показать те, которые хотят кормить»-7

Могут ли люди без определённого образования или профессионального понимания кулинарии и сервиса давать оценки этому бизнесу? Фудхантеры, вынося вердикт, прислушиваются только к своим ощущениям – это и есть их главный навык.

Андрей Крамарь:
Объективность – это номер один в нашем деле. Почему мы можем пойти сегодня в шаурму, а вечером – в дорогой французский ресторан, и сделать обзор?

А потому что мы уже были в этих заведениях неоднократно.

Минские фудхантеры: «Наша задача – обойти те заведения, которые зарабатывают на людях, и показать те, которые хотят кормить»-10

Мы были и пробовали в этом городе, и в этой стране практически всё.

Многие рестораторы, многие заведения прислушиваются к нашему мнению.

Как стать фудхантером? Кулинарному блоггеру достаточно уметь фотографировать и быть сытым, чтобы разбираться в чужой стряпне. Как показывает практика, обычного житейского опыта достаточно, чтобы понимать, где вкусно, а где нет.

Минские фудхантеры: «Наша задача – обойти те заведения, которые зарабатывают на людях, и показать те, которые хотят кормить»-13

А вот разжиться на этом дорогостоящем хобби честному фудхантеру точно не получится.

Андрей Крамарь:
Многие смотрят на нас и думают, что мы зарабатываем огромное количество денег, нас бесплатно кормят, нас бесплатно приглашают в другие страны и на какие-то мероприятия.

Но я вам сразу скажу: мы – не коммерческий проект.

И те, кто хотят этим заниматься, они должны делать это честно, они должны делать это просто от души. Естественно, работать на второй работе.

Минские фудхантеры: «Наша задача – обойти те заведения, которые зарабатывают на людях, и показать те, которые хотят кормить»-16

Это занятие не принесёт ровным счётом ничего.

Профессиональному критику будет важно – 3 или 5 граммов соли в салате. Они понимают такие детали, и это важно. А для обычного человека существенна улыбка официанта или то, что ему объяснили, каким ножом и почему нужно разрезать стейк.

Минские фудхантеры: «Наша задача – обойти те заведения, которые зарабатывают на людях, и показать те, которые хотят кормить»-19

Фудхантер же смотрит на всё глазами конечного потребителя.

Фудблоггеры всего мира голосуют словом и постом, а клиент – рублём.

# Еда # общество # Андрей Крамарь

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