Минские фудхантеры: «Наша задача – обойти те заведения, которые зарабатывают на людях, и показать те, которые хотят кормить»

Голос народа в кулинарной сфере города – фудхантеры. Вопреки стереотипам, эти блоггеры – отнюдь не лидеры мнений, а рядовые гости заведений. Только более требовательнее, ироничнее и масштабнее в распространении своих впечатлений.

В пищевой цепи они сами отвели себе роль: формирование «среды обитания» для общения потенциальных гостей заведения, где менеджеры, владельцы и персонал смогут отследить обратную связь и работать над ошибками.

Андрей Крамарь, фудхантер:

Мы пишем честно, мы пишем много, мы пишем адресно и актуально. То есть, мы, с большего, информационный ресурс, который пишет только про еду. Наша задача – обойти те заведения, которые зарабатывают на людях, и показать именно те, которые хотят кормить. Тем самым, мы поднимаем уровень, мы поднимаем планку общепита.

Могут ли люди без определённого образования или профессионального понимания кулинарии и сервиса давать оценки этому бизнесу? Фудхантеры, вынося вердикт, прислушиваются только к своим ощущениям – это и есть их главный навык. Андрей Крамарь:

Объективность – это номер один в нашем деле. Почему мы можем пойти сегодня в шаурму, а вечером – в дорогой французский ресторан, и сделать обзор? А потому что мы уже были в этих заведениях неоднократно.

Мы были и пробовали в этом городе, и в этой стране практически всё. Многие рестораторы, многие заведения прислушиваются к нашему мнению. Как стать фудхантером? Кулинарному блоггеру достаточно уметь фотографировать и быть сытым, чтобы разбираться в чужой стряпне. Как показывает практика, обычного житейского опыта достаточно, чтобы понимать, где вкусно, а где нет.

А вот разжиться на этом дорогостоящем хобби честному фудхантеру точно не получится. Андрей Крамарь:

Многие смотрят на нас и думают, что мы зарабатываем огромное количество денег, нас бесплатно кормят, нас бесплатно приглашают в другие страны и на какие-то мероприятия. Но я вам сразу скажу: мы – не коммерческий проект. И те, кто хотят этим заниматься, они должны делать это честно, они должны делать это просто от души. Естественно, работать на второй работе.

Это занятие не принесёт ровным счётом ничего. Профессиональному критику будет важно – 3 или 5 граммов соли в салате. Они понимают такие детали, и это важно. А для обычного человека существенна улыбка официанта или то, что ему объяснили, каким ножом и почему нужно разрезать стейк.