Готовим яблочный пирог с мятой, клубникой и травяным чаем

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

С вами Алена Высоцкая. И сегодня я хочу поговорить о бабушкиной кухне. Не знаю, как у вас, а у моей бабушки кулинарная фантазия особенно ярко проявлялась на даче. Наверное, потому что магазин далеко, продуктов немного, и она старалась использовать для кухни именно то, что вырастила сама. В этом смысле рецепт пирога, который я хочу вам предложить, – просто находка. Минимум ингредиентов, минимум времени на подготовку и очень-очень вкусный результат.

Основной ингредиент этого пирога – яблоки и яичный белок. Желток вы используете для майонеза либо каких-то других соусов. Я думаю, вы найдете ему применение. Но в этом пироге важен именно белок. Более того, сахара в нем немного. А для того, чтобы белок взбился в крепкую пену, я использую немного соли. Такой маленький секрет, доставшийся мне от шеф повара.

Хорошенько взбиваем.

И как только белки стали белой плотной пеной, можно потихонечку всыпать муку. Муки нужно буквально несколько ложек. Не переусердствуйте. Здесь мука – далеко не главный компонент.

И продолжаем перемешивать.

Смазываем маслом форму, в которой будем запекать. Масло у меня уже хорошо подтаяло. Вот почему-то повара советуют смазывать именно сливочным маслом.

Яблочки я порезала накануне, потому что делать это уже после взбитых белков нельзя. Белки могут осесть, а нам надо очень быстро отправить пирог в духовку.

Не забудьте: если яблоки вы режете накануне и нужно, чтобы они постояли, сбрызните их хорошенько лимонным соком, чтобы они не потеряли цвет. Иначе они потемнеют и будут не очень презентабельно выглядеть.

Аккуратно выкладываю смесь и закрываем поверхность яблок.

И не забывайте следить за цветом пирога, чтобы он не потемнел раньше времени.

А пока пирог печется, самое время приготовить чай. Обожаю это время, потому что ароматы по всей кухне от пирога. И в этот момент, когда завариваешь травяной чай, особенно, если это чай с листочками черной смородины, то запахи в комнате просто фантастические.

Для травяного чая великолепно подойдут молодые листочки черной смородины, сюда же я добавлю веточку мелиссы и немного такой ядреной, ароматной перечной мяты. Ее не нужно много, иначе она будет перебивать основной вкус чая.

Отправляем в чайник и заливаем кипятком. Буквально 10 минут. И чудесный травяной дачный летний чаек к волшебному пирогу у вас готов.

Слышите звук? Он напоминает мне о том, что пора вооружиться прихваткой, вынимать готовый пирог и подавать к столу.

Остались последние штрихи. Я слегка украшу его листочками мяты, несколько чудесных клубничек.

И слегка это все украшу сахарной пудрой.