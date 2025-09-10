Пистолет с уникальной боевой биографией выставляется в музее Великой Отечественной

Экспонаты с уникальной судьбой. В Музее истории Великой Отечественной войны продолжается масштабный выставочный проект, приуроченный к юбилею Великой Победы. На этот раз вниманию посетителей представлен пистолет системы Воеводина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История этого оружия началась в 1938 году, когда был объявлен конкурс на создание самозарядного пистолета для экипажей бронетехники. В апреле следующего года разработка талантливого конструктора успешно прошла испытания, но война помешала завершить ее.

Несмотря на это, пистолет под номером 524 получил уникальную боевую биографию и был подарен начальнику Центрального штаба партизанского движения Пантелеймону Пономаренко. Именно он в сентябре 1943 года подписал Постановление о создании Музея истории Великой Отечественной войны. А через пять лет лично передал редкий экземпляр оружия в фонды учреждения.