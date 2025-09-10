Пистолет с уникальной боевой биографией выставляется в музее Великой Отечественной

Экспонаты с уникальной судьбой. В Музее истории Великой Отечественной войны продолжается масштабный выставочный проект, приуроченный к юбилею Великой Победы. На этот раз вниманию посетителей представлен пистолет системы Воеводина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История этого оружия началась в 1938 году, когда был объявлен конкурс на создание самозарядного пистолета для экипажей бронетехники. В апреле следующего года разработка талантливого конструктора успешно прошла испытания, но война помешала завершить ее.
Несмотря на это, пистолет под номером 524 получил уникальную боевую биографию и был подарен начальнику Центрального штаба партизанского движения Пантелеймону Пономаренко. Именно он в сентябре 1943 года подписал Постановление о создании Музея истории Великой Отечественной войны. А через пять лет лично передал редкий экземпляр оружия в фонды учреждения.
Галина Скоринко, ведущий научный сотрудник отдела вещевых источников фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Пистолетов, примерно, опытная партия – это от 500 до 1 500. Даже никто не знает, сколько их было выпущено на Ижевском заводе. Коллекция оружия всегда особенная для военно-исторического музея. И когда у нас здесь, среди этих уникальных предметов, уже было самодельное оружие, сделанное в лесу партизанскими мастерами, – это одно. Но коллекция оружия – у нас сейчас около тысячи единиц – это небольшая коллекция, но она редкая по своему составу.
Выставка раритетных экспонатов из коллекции музея стала уже восьмой по счету. Ранее в рамках проекта посетители могли увидеть самодельное партизанское оружие, уникальные документы военной эпохи, икону Евфросинии Полоцкой, прошедшую всю войну с бойцом Красной Армии, и рукописный журнал партизанской бригады «Пламя». Завершится проект в конце года.