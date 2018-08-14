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БАТЭ вышел в плей-офф Лиги чемпионов

14 августа 2018 19:42
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Новости Беларуси. Эту осень футбольный клуб БАТЭ гарантированно проведет на групповой стадии Еврокубка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги чемпионов -1

Правда, пока неизвестно какого. 14 августа подопечные Алексея Баги провели ответный матч третьего квалификационного раунда лиги чемпионов против «Карабаха» из Азербайджана, однако теперь уже на домашней площадке. Результат этой встречи – ничья 1:1. Но так как в первой игре БАТЭ был сильнее, по сумме двух встреч наши футболисты идут дальше.

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги чемпионов -4

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги чемпионов -6

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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