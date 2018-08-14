БАТЭ вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Правда, пока неизвестно какого. 14 августа подопечные Алексея Баги провели ответный матч третьего квалификационного раунда лиги чемпионов против «Карабаха» из Азербайджана, однако теперь уже на домашней площадке. Результат этой встречи – ничья 1:1. Но так как в первой игре БАТЭ был сильнее, по сумме двух встреч наши футболисты идут дальше.