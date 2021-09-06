Учёные установили связь между вредными привычками и шансами заболеть коронавирусом. Курильщики – в зоне риска

Как и прежде, в зоне риска остаются люди с хроническими заболеваниями, однако в предрасположенности к вирусу участвуют и вредные привычки. По статистике, люди, которые регулярно употребляют алкоголь, заражаются в два раза чаще и имеют более неприятные последствия. В свою очередь американские ученые выяснили, что на вероятность заражения также влияет курение. Чтобы снизить риск заболеваемости, специалисты советуют уменьшить потребление сахара.