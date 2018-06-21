Прямой эфир

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 22 июня

21 июня 2018 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На 22 июня в республике объявлен оранжевый уровень опасности. Причиной синоптики называют грозы и сильный ветер.  

Согласно данным Белгидромета, в пятницу в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью и утром практически по всей территории, днём по востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В определённых районах ожидаются ливни.  

Ветер будет южный с переходом на западный от 5 до 10 м/с. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.  

Ночью похолодает до +10… +16°С, днём потеплеет до +17… +22°С. На восточных территориях ожидается +17… +19°С, днём столбик термометра поднимется до +23… +28°С.  

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как уберечься от обвеса на рынке? Показываем распространенную уловку
21 июня 2018 10:08

Как уберечься от обвеса на рынке? Показываем распространенную уловку

Обзор прессы. Какие появились инновации на стадионе «Динамо»?
21 июня 2018 09:04

Обзор прессы. Какие появились инновации на стадионе «Динамо»?

В Бресте наградили победителей республиканского конкурса «WorldSkills– 2018»
21 июня 2018 06:34

В Бресте наградили победителей республиканского конкурса «WorldSkills– 2018»