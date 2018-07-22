Какая погода ждёт Беларусь до конца лета, насколько урожай пострадал от ливней? Интервью с начальником Белгидромета

Новости Беларуси. Чтобы узнать, какую погоду ждать в оставшиеся дни июля, как засушливые весна и начало лета повлияли на урожай и когда прогнозы белорусских метеорологов станут более точными, съемочная группа СТВ отправилась в Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эксклюзив «Недели» – интервью с начальником Белгидромета Романом Лабазновым. Юлия Огнева, СТВ:

Роман Юрьевич, ехали к вам – такой ливень ударил. Скажите, в разрезе истории метеонаблюдений такая ситуация, как сейчас – это скорее исключение или правило в летний период?

Роман Лабазнов, начальник ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»:

Для наших климатических условий, в принципе, в летний период это нормальная ситуация. Если брать за стандартный отрезок 10 лет, то в 6-7 годах из 10 такая ситуация у нас является нормальной, поэтому ни в коем случае нельзя думать, что это что-то необычное для Беларуси. Юлия Огнева:

Каким прогнозируете остаток лета? Роман Лабазнов:

Остаток лета, до конца августа – это как раз долгосрочный прогноз. Долгосрочные прогнозы на такую далекую перспективу ни одна метеослужба мира не может с высокой вероятностью составить. Оправданность таких прогнозов, как правило, не превышает 50 %, а это означает: или будет, или не будет.

Юлия Огнева:

Хорошо, на что даете гарантию, на какой срок? Роман Лабазнов:

С высокой вероятностью наш прогноз на 7 дней. Юлия Огнева:

Хотя бы до конца месяца можете сказать? Роман Лабазнов:

До конца месяца – конечно. Нас ждет вот такая неустойчивая погода, будет тепло и будут дожди. Юлия Огнева:

Весна была засушливой, как и начало лета. Сейчас идут дожди, причем дожди достаточно интенсивные. Скажите, как это сказывается на урожае, на каких культурах негативнее всего, а какие вообще, может быть, не пострадали?

Роман Лабазнов:

Этот год не самый лучший для зерновых культур. По нашим прогнозам, урожайность именно зерновых культур в этом году будет несколько ниже, чем в прошлом году. Что касается корнеплодов, сахарной свеклы или картофеля, пока мы не видим никаких угрожающих факторов для их созревания и хорошего урожая. Хотя прогноз урожайности по этим культурам мы будем выдавать в первой декаде августа. Юлия Огнева:

Вы говорите, что снизится урожайность зерновых. Это до 10 %? Роман Лабазнов:

Снижение на 5-10 % от уровня прошлого года, наверное, будет. Юлия Огнева:

Ранее были озвучены нарекания на качество прогнозов. Что вы делаете для того, чтобы снять нарекания на качество прогнозов? Специалистов-синоптиков начнут обучать в магистратуре БГУ с сентября 2018 года

Роман Лабазнов:

Вопросы технического оснащения у нас сегодня на первом месте. Благодаря поддержке главы государства, сегодня в самом разгаре строительство метеокомплекса в районе Уручья в Минске, которого долгие годы очень не хватало. Мы получим полноценный комплекс, где уже в этом году мы приступим к выполнению наблюдений, в том числе наблюдений за состоянием высоких слоев атмосферы. Юлия Огнева:

Введено будет осенью или ближе к зиме? Роман Лабазнов:

Планируем ввод в эксплуатацию этого объекта осенью текущего года. Второй аспект очень серьезный – это развитие сети радиолокационных наблюдений. В настоящее время ведется работа нами по установке радиолокаторов на аэродроме «Витебск». В 2020 году, как мы планируем, эта работа завершится. За три года мы поставим еще три радиолокатора.