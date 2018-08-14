Медовый Спас начался в Беларуси. Какие традиции праздника сохранились до наших дней от предков

Новости Беларуси. Сегодня, 14 августа, по народному календарю белорусы отмечают начало Медового Спаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он считается самым первым в тройке Спасов и совпадает с началом Успенского поста.

Предки считали, что к этому времени мед в ульях полностью созрел и его можно было собирать. Сладость несли в церкви и освещали. Лакомство считали лечебным. Оно могло вылечить от многих болезней.

Запрещалось в период Спаса купаться в озерах и реках. Люди верили, что вода в водоемах в это время становилась холодной и можно было простудиться. По традиции, славяне начинали вечернюю трапезу с ложки меда. Предки загадывали перед этим желание, которое должно было обязательно сбыться.