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Медовый Спас начался в Беларуси. Какие традиции праздника сохранились до наших дней от предков

14 августа 2018 07:53
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Новости Беларуси. Сегодня, 14 августа, по народному календарю белорусы отмечают начало Медового Спаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он считается самым первым в тройке Спасов и совпадает с началом Успенского поста.

Медовый Спас начался в Беларуси. Какие традиции праздника сохранились до наших дней от предков-1

Предки считали, что к этому времени мед в ульях полностью созрел и его можно было собирать. Сладость несли в церкви и освещали. Лакомство считали лечебным. Оно могло вылечить от многих болезней.

Запрещалось в период Спаса купаться в озерах и реках. Люди верили, что вода в водоемах в это время становилась холодной и можно было простудиться. По традиции, славяне начинали вечернюю трапезу с ложки меда. Предки загадывали перед этим желание, которое должно было обязательно сбыться.

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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