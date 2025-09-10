Макрон назначил нового премьера Франции – уже пятого за последние три года

Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра Франции. Пятого по счету за три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им стал бывший глава Минобороны страны. Политику предстоит предложить состав правительства, но сделает это Себастьен Лекорню только после консультаций с партиями, представленными в парламенте. Накануне, 9 сентября, кабинет премьера Байру подал в отставку.

Напомним, он инициировал вотум доверия в парламенте, стремясь заручиться поддержкой по вопросу сокращения расходов и дефицита бюджета, однако голосование завершилось для него поражением.