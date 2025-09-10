Неработающие иностранцы больше не будут получать пособия в Польше

9 сентября кабмин Польши утвердил законопроект о лишении неработающих иностранцев пособий. При этом специальный статус и помощь для украинских беженцев будет продлеваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничения касаются всех выплат, которые предоставляются иностранным лицам в соответствии с законом, принятым в начале СВО. Его действие продлевается каждые полгода. В августе Кароль Навроцкий решил воспользоваться этим и отправил документ в парламент на утверждение со своими коррективами. Согласно доработкам, теперь пособия будут выплачиваться только официально трудоустроенным в Польше украинцам.