На Гожском полигоне воины-гвардейцы отрабатывают новые способы ведения огня бронированной группы
Отшлифовать навыки до совершенства. Воины-гвардейцы одного из механизированных соединений оттачивают элементы боевого искусства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Занятия по тактической, медицинской и огневой подготовке идут на Гожском полигоне. Бойцы отрабатывают новые способы ведения огня бронированной группы. Работа идет с закрытых огневых позиций, в том числе с применением боевых машин пехоты. Также задействованы мобильные противотанковые резервы, используются автоматические станковые гранатометы.
Военнослужащий механизированной бригады:
Занятия проходят согласно плану применению по предназначению батальона, а также согласно сводному расписанию занятий. Проводятся занятия по тактико-специальной подготовке, огневой подготовке, а также по другим предметам боевой подготовки. Такие новые способы, как ведение огня бронированной группой из закрытых огневых позиций, в том числе и с применением боевых машин пехоты, применением мобильных противотанковых резервов во взаимодействии с автоматическими – танками и гранатометами.
Во время занятий также отрабатываются приемы и способы всестороннего обеспечения подразделений, которые находятся на переднем крае. Это «дорога жизни», как называют ее военнослужащие. Такие занятия проходят регулярно. Частота тренировок обеспечивает слаженность действий и точность выполнения.