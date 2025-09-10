На Гожском полигоне воины-гвардейцы отрабатывают новые способы ведения огня бронированной группы

Отшлифовать навыки до совершенства. Воины-гвардейцы одного из механизированных соединений оттачивают элементы боевого искусства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Занятия по тактической, медицинской и огневой подготовке идут на Гожском полигоне. Бойцы отрабатывают новые способы ведения огня бронированной группы. Работа идет с закрытых огневых позиций, в том числе с применением боевых машин пехоты. Также задействованы мобильные противотанковые резервы, используются автоматические станковые гранатометы.

Военнослужащий механизированной бригады:

Занятия проходят согласно плану применению по предназначению батальона, а также согласно сводному расписанию занятий. Проводятся занятия по тактико-специальной подготовке, огневой подготовке, а также по другим предметам боевой подготовки. Такие новые способы, как ведение огня бронированной группой из закрытых огневых позиций, в том числе и с применением боевых машин пехоты, применением мобильных противотанковых резервов во взаимодействии с автоматическими – танками и гранатометами.