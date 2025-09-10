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На Гожском полигоне воины-гвардейцы отрабатывают новые способы ведения огня бронированной группы

10 сентября 2025 06:31
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Отшлифовать навыки до совершенства. Воины-гвардейцы одного из механизированных соединений оттачивают элементы боевого искусства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занятия по тактической, медицинской и огневой подготовке идут на Гожском полигоне. Бойцы отрабатывают новые способы ведения огня бронированной группы. Работа идет с закрытых огневых позиций, в том числе с применением боевых машин пехоты. Также задействованы мобильные противотанковые резервы, используются автоматические станковые гранатометы.

На Гожском полигоне воины-гвардейцы отрабатывают новые способы ведения огня бронированной группы-2

Военнослужащий механизированной бригады:
Занятия проходят согласно плану применению по предназначению батальона, а также согласно сводному расписанию занятий. Проводятся занятия по тактико-специальной подготовке, огневой подготовке, а также по другим предметам боевой подготовки. Такие новые способы, как ведение огня бронированной группой из закрытых огневых позиций, в том числе и с применением боевых машин пехоты, применением мобильных противотанковых резервов во взаимодействии с автоматическими – танками и гранатометами. 

На Гожском полигоне воины-гвардейцы отрабатывают новые способы ведения огня бронированной группы-4

Во время занятий также отрабатываются приемы и способы всестороннего обеспечения подразделений, которые находятся на переднем крае. Это «дорога жизни», как называют ее военнослужащие. Такие занятия проходят регулярно. Частота тренировок обеспечивает слаженность действий и точность выполнения.

# Военные учения

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